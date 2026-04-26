Inter, a un triunfo del “Scudetto”

El conjunto milanés, a un paso de cantar el alirón liguero, se topó con un Torino que no se dio por vencido y ofreció un gran espectáculo ante su afición.

El Inter fue superior durante gran parte del encuentro, aunque el Torino creció en la segunda mitad y consiguió igualar el marcador con garra.

El conjunto ‘nerazzurro’, en la primera mitad, volvió a mostrar su jerarquía, con un juego ofensivo fluido y un uso constante de las bandas que refleja la mano de Cristian Chivu al frente del equipo esta temporada, que ya roza el ‘Scudetto’.

Inter suma ahora 79 puntos, diez más que el escolta Napoli, que el viernes había goleado 4-0 al Cremonese. Quedan cuatro fechas para el final del campeonato

Resultados y posiciones

Resultados y goleadores de la 34ª jornada:

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* Fiorentina 0-Sassuolo 0.

* Génova 0-Como 2. Goles: 10’ Anastasios Douvikas, 68’ Assane Diao (C).

* Torino 2-Inter 2. Goles: 23’ Marcus Thuram, 61’ Yann Bisseck (I); 70’ Giovanni Simeone, 79’ Nikola Vlašić , de penal (T).

* 15:45 Milan-Juventus (ESPN).

-Sábado:

* Parma 1-Pisa 0. Gol: 82’ Nesta Elphege (Par).

* Bolonia 0-Roma 2. Goles: 7’ Donyell Malen, 45+2’ Neil El Aynaoui (R).

* Hellas Verona 0-Lecce 0.

-Viernes:

* Napoli 4-Cremonese 0. Goles: 3’ Scott McTominay, 45’ Filippo Terracciano, en contra, 45+3’ Kevin De Bruyne, 52’ Alisson Santos (N). Incidencia: 83’ Scott Mc Tominay (N) falló un penal.

Lunes: 13:30 Cagliari-Atalanta (ESPN3); 15:45 Lazio- Udinese.

* Top 10: Inter 79 puntos, Napoli 69, Milan 66, Juventus 63, Como 61, Roma 61, Atalanta 54, Bolonia 48, Lazio 47, Sassuolo 45.

-Goleadores: Con 16 goles: Lautaro Martínez (Inter). Con 12: Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como), Marcus Thuram (Inter). Con 11: Donyell Malen (Roma).

Fuente: EFE, AFP y ANSA.