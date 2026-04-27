San Lorenzo apuesta por la conducción interina luego de la despedida de Julio Cáceres

La determinación fue bien recibida en el entorno del club, ya que Jorge Luis Rodriguez y Gustavo Benítez forman parte de la estructura de Primera División y cuentan con un fuerte vínculo histórico con la institución, lo que aporta conocimiento del plantel y del momento que atraviesa el equipo.

San Lorenzo busca así estabilidad en medio de un presente complejo, a la espera de la llegada de un nuevo DT que encamine el rumbo deportivo.

En principio era Mario Grana, el entrenador provisorio, pero por lo suscitado no se llegó a un acuerdo con el argentino.