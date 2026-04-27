Fútbol
27 de abril de 2026 a la - 19:28

San Lorenzo apuesta por la conducción interina luego de la despedida de Julio Cáceres

Jorge Luis Rodriguez quedó a cargo de la conducción provisoria del Sportivo San Lorenzo luego de la salida de Julio César Cáceres.
Jorge Luis Rodriguez quedó a cargo de la conducción provisoria del Sportivo San Lorenzo luego de la salida de Julio César Cáceres.

Mientras la dirigencia trabaja en la elección del nuevo entrenador, el plantel de San Lorenzo quedó bajo la conducción interina de los profesores Jorge Luis Rodriguez y Gustavo Benítez, quienes dirigieron la práctica de este lunes por la tarde por decisión de la comisión directiva.

Por ABC Color

La determinación fue bien recibida en el entorno del club, ya que Jorge Luis Rodriguez y Gustavo Benítez forman parte de la estructura de Primera División y cuentan con un fuerte vínculo histórico con la institución, lo que aporta conocimiento del plantel y del momento que atraviesa el equipo.

San Lorenzo busca así estabilidad en medio de un presente complejo, a la espera de la llegada de un nuevo DT que encamine el rumbo deportivo.

En principio era Mario Grana, el entrenador provisorio, pero por lo suscitado no se llegó a un acuerdo con el argentino.