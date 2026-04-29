Recoleta FC vs. Cerro Porteño no será en Pedro Juan Caballero

Tanto Recoleta FC como Cerro Porteño están envueltos en competencias internacionales, en el caso del Canario en la Copa Sudamericana, y el del Ciclón, en la Copa Libertadores.

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En principio, “Reco” fijó el estadio Río Parapití de la capital del Amambay para el choque contra el Azulgrana. El propósito fue enlazar con el duelo del martes 5 frente al Santos de de Neymar a las 21:30.

Por una cuestión logística, y sobre todo económica, las autoridades canarias dispusieron el cambio de sede del choque sabatino contra el Ciclón, previsto para las 17:45, solicitando vía nota a la Asociación Paraguaya de Fútbol la modificación, y a Nacional la utilización del estadio Arsenio Erico.

Para mover a Cerro Porteño de la capital, Recoleta debía pagar 80 millones de guaraníes, además de abonar sus gastos de transporte, hotelería, arrendamiento de escenario y abonar un importante monto por logística y seguridad. Como la expectativa de recaudación es baja, debido a que los azulgranas quedaron rezagados en la lucha por el título del torneo Apertura, los aurinegros determinaron la modificación del escenario.

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A la espera de la confirmación nacionalófila, la dirigencia aurinegra ve igualmente opciones en caso de una negativa de los tricolores. Aparecen como opciones el Gunther Vogel del Sportivo San Lorenzo y el Luis Alfonso Giagni, de Sol de América, aunque es casi un hecho que el espectáculo del fin de semana se cumpla en La Visera, en Barrio Obrero.