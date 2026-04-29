Cerro Porteño y la necesidad de quebrar la historia ante Palmeiras

Cerro Porteño recibe esta noche a Palmeiras de Brasil por la tercera jornada del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. El “Ciclón”, dirigido por Ariel Holan, se mide ante el conjunto paulista que llega capitaneado por el paraguayo Gustavo Gómez y los compatriotas Ramón Sosa y Maurício Magalhães. El compromiso arrancará a las 21:30 (hora paraguaya) en La Nueva Olla de Asunción.

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El elenco azulgrana llega con la ambición de hilvanar su segundo triunfo consecutivo, tras haber superado 1-0 a Junior de Barranquilla en casa, resultado que sirvió para reponerse de la caída 1-0 sufrida en el estreno ante Sporting Cristal en el Callao, Perú. La justicia deportiva estará a cargo de Gustavo Tejera como juez principal, respaldado por Antonio García en la cabina del VAR.

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Cerro Porteño y Palmeiras se vieron las caras en 16 oportunidades por Copa Libertadores, con un balance históricamente adverso para el “Ciclón”: 10 victorias brasileñas, 4 empates y apenas 2 festejos azulgranas. La tabla llega ajustada a esta tercera fecha. El grupo es liderado por Sporting Cristal, que viene de imponerse 2-0 en casa ante Junior de Barranquilla.

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Por su parte, el “Verdão” escolta a los peruanos tras cosechar un empate 1-1 en su visita a Barranquilla y una ajustada victoria 2-1 como local frente al conjunto “cervecero” de Lima. Ante este panorama, un triunfo en La Nueva Olla permitiría a Cerro Porteño alcanzar la cima y romper la hegemonía de un rival que siempre se presenta como una prueba de fuego en el continente.

Cerro Porteño y una cita con la historia

El compromiso de esta noche en el populoso Barrio Obrero se presenta como una gran oportunidad para el vigente campeón del fútbol paraguayo. No se trata únicamente de una disputa por los puntos; para Cerro Porteño, el duelo reviste también un objetivo económico, considerando el jugoso incentivo de 340.000 dólares que otorga la Conmebol, premiando el mérito deportivo por victoria, además del imperativo factor anímico para descomprimir la tensión en el ambiente.

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Si para la institución el choque contra el líder del Brasileirão es trascendental, para Ariel Holan el escenario es doblemente crítico. El técnico argentino transita hasta aquí por un terreno de escepticismo, transmitiendo muy poco fútbol y una retórica que no logra conectar con la exigente afición azulgrana. Aunque su gestión se ve severamente limitada por el escaso tiempo de trabajo y un tendal de lesionados, sus declaraciones no han generado las expectativas necesarias para un club que, por historia, está obligado a un protagonismo mucho más agresivo.

Palmeiras y un histórico invicto en Asunción

El Palmeiras, bajo la capitanía del paraguayo Gustavo Gómez, arriba a Asunción ratificando la versión competitiva que lo ha transformado en la potencia dominante del continente en los últimos años. El elenco de Abel Ferreira, que cuenta además en sus filas con el talento paraguayo de Ramón Sosa y del recientemente nacionalizado guaraní Maurício Magalhães, llega con el prestigio de ser el líder solitario del Brasileirão y el vigente subcampeón de la Copa Libertadores.

El “Verdão” buscará hoy recuperar la cima del Grupo F, posición que le fue arrebatada transitoriamente tras el triunfo de anoche de Sporting Cristal. Para lograrlo, el conjunto paulista intentará extender su imbatibilidad histórica en suelo paraguayo: en ocho visitas oficiales frente a Cerro Porteño, el equipo brasileño no conoce la derrota, ostentando una racha de cinco triunfos y tres empates que hoy pone a prueba la resistencia de La Nueva Olla.

La formación de Cerro Porteño vs. Palmeiras en la Copa Libertadores 2026

Alexis Martín Arias; Rodrigo Gómez, Víctor Gustavo Velázquez Matías Pérez, Lucas Quintana y Marcelo Chaparro; Fabricio Domínguez Huertas, Jorge Morel y Wilder Viera; Jonatan Torres y Pablo Vegetti.

La formación de Palmeiras vs. Cerro Porteño en la Copa Libertadores 2026

Carlos Miguel; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murillo y Arthur Gabriel; Marlon Freitas, Andreas Pereira y Allan; Ramón Sosa, Juan Manuel López y Jhon Arias.