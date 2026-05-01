Guaraní y Libertad golean en el inicio de la fecha 6 del Campeonato Anual Femenino

En el primer encuentro, Guaraní mostró toda su superioridad al golear 5-0 a Sportivo Luqueño, firmando una de las actuaciones más destacadas de la jornada.

Síntesis

Sportivo Luqueño 0-Guaraní 5

Estadio: CARDIF. Árbitra: María Cáceres. Asistentes: Tania Martínez y Mónica Ferreira. Cuarta árbitra: Juana Cuevas.

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Sportivo Luqueño: Adriana Torres; Alice Jara, Bárbara López (66′ Tamara Correa), Gissell Giménez (35′ Jessica Figueredo) y Teresa Benítez; Sara Rojas, Perla Ortíz, Brisa Acosta y Araceli Villalba (46′ Yésica Figueredo); Leyla Ramírez y Griselda Ferreira. D.T.: Arnaldo Molinas.

Guaraní: Nilani Chávez; Arminda Troche, Tamara Paniagua, Johana Medina y Nora Peralta; Jessica Martínez, Laura Romero, Fiona Zaracho e Ivanna Mendoza (46′ Alejandra Escurra); Larissa Saldívar y Agustina Varela (46′ Deysi Sánchez). D.T.: Claudio Vargas.

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Goles: 20′ (de penal) Ivana Mendoza, 28′ Laura Romero, 33′ Arminda Troche, 54′ Johana Medina y 66′ Deysi Sánchez (G). Amonestada: 22′ Ivana Mendoza (G).

Libertad no se queda atrás

Por su parte, Libertad no se quedó atrás y se impuso con autoridad por 3-0 frente a Rubio Ñu, sumando tres puntos importantes en el arranque de la fecha.

De esta manera, el Campeonato Anual Femenino dio inicio a una nueva jornada con resultados claros, marcando el protagonismo de dos de los equipos llamados a pelear en la parte alta de la tabla.

Síntesis

Libertad 3-Rubio Ñu 3

Estadio: CARDIF. Árbitra: Helena Cantero. Asistentes: Pamela González y Noelia Cabrera. Cuarta árbitra: Mirna Peña.

Libertad: Gloria Saleb; Nabila Perruchino, Naomi de León, Natalia Genes (46′ Luz Cardozo) y Paola Genes (46′ Angélica Vázquez); Damia Cortaza (72′ Marialba Zambrano), Luisa Talavera, Liza Larrea y Ramona Martínez; María Tamay (56′ Nataly Lezcano) y Belén Riveros (72′ Ruth Lezcano). D.T.: Juliana Mojesyck.

Rubio Ñu: Shirley Rótela; Vivian Báez, Jazmín Jara, Naydelin Osorio y Marcia Gómez (18′ Lorenza Velázquez); Elena Martínez, Florencia Cabral, Talia Valenzuela (60′ María Smerdel) y Deysi Achar; Pamela Pérez y María Achar. D.T.: Ireneo Acosta.

Goles: 79′ Liz Peña, 83′ Nabila Perruchino y 90′+3′ Angélica Vázquez (L). Amonestadas: 45′ Luisa Talavera, 48′ Angélica Vázquez, 77′ Luz Cardozo y 90′+3′ Naomi de Léon (L); 31′ Florencia Cabral y 45′+1′ Lorenza Velázquez (RÑ).