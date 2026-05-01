Fútbol
01 de mayo de 2026 a la - 23:07

Guaraní y Libertad golean en el inicio de la fecha 6 del Campeonato Anual Femenino

Libertad arrancó con el pie derecho la quinta fecha.
Libertad arrancó con el pie derecho la quinta fecha.

La sexta jornada del Campeonato Anual Femenino comenzó este viernes con dos contundentes resultados en el Cardif, donde Guaraní y Libertad arrancaron con el pie derecho.

Por ABC Color

En el primer encuentro, Guaraní mostró toda su superioridad al golear 5-0 a Sportivo Luqueño, firmando una de las actuaciones más destacadas de la jornada.

Guaraní no tuvo piedad de Luqueño y arrasó con golead 5-0 en la quinta fecha.
Guaraní no tuvo piedad de Luqueño y arrasó con golead 5-0 en la quinta fecha.

Síntesis

Sportivo Luqueño 0-Guaraní 5

Estadio: CARDIF. Árbitra: María Cáceres. Asistentes: Tania Martínez y Mónica Ferreira. Cuarta árbitra:  Juana Cuevas.  

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Sportivo Luqueño: Adriana Torres; Alice Jara, Bárbara López (66′ Tamara Correa), Gissell Giménez (35′ Jessica Figueredo) y Teresa Benítez; Sara Rojas, Perla Ortíz, Brisa Acosta y Araceli Villalba (46′ Yésica Figueredo); Leyla Ramírez y Griselda Ferreira. D.T.: Arnaldo Molinas.

Guaraní: Nilani Chávez; Arminda Troche, Tamara Paniagua, Johana Medina y Nora Peralta; Jessica Martínez, Laura Romero, Fiona Zaracho e Ivanna Mendoza (46′ Alejandra Escurra); Larissa Saldívar y Agustina Varela (46′ Deysi Sánchez). D.T.: Claudio Vargas.

Goles: 20′ (de penal) Ivana Mendoza, 28′ Laura Romero, 33′ Arminda Troche, 54′ Johana Medina y 66′ Deysi Sánchez (G). Amonestada: 22′ Ivana Mendoza (G).

Libertad no se queda atrás

Por su parte, Libertad no se quedó atrás y se impuso con autoridad por 3-0 frente a Rubio Ñu, sumando tres puntos importantes en el arranque de la fecha.

De esta manera, el Campeonato Anual Femenino dio inicio a una nueva jornada con resultados claros, marcando el protagonismo de dos de los equipos llamados a pelear en la parte alta de la tabla.

Síntesis

Libertad 3-Rubio Ñu 3

Estadio: CARDIF. Árbitra: Helena Cantero. Asistentes: Pamela González y Noelia Cabrera. Cuarta árbitra: Mirna Peña. 

Libertad: Gloria Saleb; Nabila Perruchino, Naomi de León, Natalia Genes (46′ Luz Cardozo) y Paola Genes (46′ Angélica Vázquez); Damia Cortaza (72′ Marialba Zambrano), Luisa Talavera, Liza Larrea y Ramona Martínez; María Tamay (56′ Nataly Lezcano) y Belén Riveros (72′ Ruth Lezcano).  D.T.: Juliana Mojesyck.

Rubio Ñu: Shirley Rótela; Vivian Báez, Jazmín Jara, Naydelin Osorio y Marcia Gómez (18′ Lorenza Velázquez); Elena Martínez, Florencia Cabral, Talia Valenzuela (60′ María Smerdel) y Deysi Achar; Pamela Pérez y María Achar. D.T.: Ireneo Acosta.

Goles: 79′ Liz Peña, 83′ Nabila Perruchino y 90′+3′ Angélica Vázquez (L). Amonestadas: 45′ Luisa Talavera, 48′ Angélica Vázquez, 77′ Luz Cardozo y 90′+3′ Naomi de Léon (L); 31′ Florencia Cabral y 45′+1′ Lorenza Velázquez (RÑ).