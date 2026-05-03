Con doblete de Allan Wlk, Recoleta frustró las aspiraciones de Cerro Porteño

La expulsión de Rodrigo Gómez condicionó al Ciclón

El arranque fue lento en la fresca mañana de domingo en el Arsenio Erico, en un escenario que ofrecía una imagen poco habitual: gradas con escaso público y un ambiente más cercano a un partido de Reserva que a uno de la máxima categoría, incluso tratándose de un compromiso de Cerro Porteño.

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El Canario apostó por lo mejor de su plantel, mientras que el Ciclón presentó una formación alternativa, con apenas tres habituales titulares, evidenciando que el foco principal está puesto en el duelo del jueves frente a Junior en Barranquilla, por la Copa Libertadores.

El conjunto de Recoleta manejo mejor los primeros minutos y encontró el gol tras una gran jugada por derecha entre Facundo Echeguren y Ronal Dominguez, este último desbordó y mando un centro atrás para Allan Wlk que anotó con gran calidad.

⚽️ ¡EL PRIMER GRITO! Allan Wlk puso en ventaja a Recoleta ante el Ciclón.



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A pesar de ese contexto, Cerro reaccionó con rapidez. El equipo comenzó a encontrar profundidad por los costados, especialmente con las proyecciones de Guillermo Benítez y Rodrigo Gómez. Fue precisamente este último quien generó una de las acciones más claras por el sector derecho, con una incursión que derivó en un remate de César Bobadilla.

En el rebote, Freddy Noguera fue a la disputa dentro del área y terminó siendo impactado por el defensor Nicolás Marotta, acción que el árbitro no dudó en sancionar como penal.

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Del remate se encargó Alan Soñora y convirtió el empate transitorio.

⚽️ ¡TODO IGUAL! Alan Soñora, de penal, niveló el marcador entre el Ciclón y el Canario.



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Cuando el primer tiempo parecía encaminarse hacia su cierre, llegó otra jugada determinante. Una acción brusca en la mitad de la cancha de Rodrigo Gómez sobre Juan Falcón fue revisada por el VAR, que recomendó la intervención arbitral. Tras la revisión, el juez decidió mostrar la tarjeta roja, dejando a Cerro Porteño con un hombre menos en un momento clave del encuentro.

Así, entre el gol, la polémica y la expulsión, se fue una primera etapa cargada de incidencias que rompió con la calma inicial y dejó abierto un segundo tiempo con múltiples interrogantes.

En la segunda etapa, el libreto del entrenador de Jorge González fue claro desde el inicio: aprovechar los espacios que dejaría su rival al estar con un hombre menos. El Canario adelantó sus líneas, intensificó la presión y apostó a un juego más directo para lastimar a un Cerro Porteño condicionado.

La estrategia dio resultado. En una jugada dentro del área, tras un rebote, apareció nuevamente Allan Wlk, quien resolvió con rapidez y calidad: giro en el área chica y definición cruzada para marcar el segundo tanto, ampliando la ventaja y golpeando en el momento justo.

⚽️ ¡DOBLETE! Allan Wlk anotó su segundo gol en el partido y Recoleta pasó nuevamente al frente.



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Cerro, por su parte, mostró poco margen de reacción. La inferioridad numérica y la evidente prioridad puesta en el compromiso internacional de entre semana —decisión que se reflejó en la cautela del entrenador Ariel Holan— limitaron la capacidad de respuesta del equipo azulgrana. Aun así, generó un par de aproximaciones, aunque sin la profundidad necesaria para comprometer seriamente al rival.

Recoleta también dispuso de opciones en transición para aumentar la diferencia, pero la falta de eficacia en los metros finales evitó que el marcador fuera más amplio.

Con inteligencia táctica y aprovechando su momento, Recoleta cumplió con su objetivo y se quedó con tres puntos importantes. Cerro, en cambio, deja escapar el torneo local y comienza a enfocar toda su atención en el desafío internacional, donde buscará redimirse y sostener sus aspiraciones en la temporada.