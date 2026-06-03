Triple propuesta del día por la Copa Paraguay

En la primera etapa de la Copa Paraguay 2026 compiten los clubes de la Primera División B y Primera C de la Asociación Paraguaya de Fútbol, además de los representantes de la Unión del Fútbol del Interior.

La cartelera de juegos a cumplirse en esta jornada es la siguiente:

15 de Agosto de Santiago (Misiones) vs. Sportivo Oliveño (Ñeembucú)

Estadio: Municipal de Carapeguá.

Horario: 13:00.

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Árbitro: Sergio Velázquez.

Asistentes: Éver Delgado y Dante Fernández.

Cuarto árbitro: Guillermo Chamorro.

Presidente Hayes vs. Deportivo Pinozá

Estadio: Jardines del Kelito.

Horaio: 15:30.

Árbitro: Gedidías Zacarías.

Asistentes: Jesús Alcaraz y Juan Cardozo.

Cuarto árbitro: Julio Ojeda.

3 de Mayo de General Garay (Guairá) vs. Atlético Guaraní de La Colmena (Paraguarí)

Estadio: Municipal de Carapeguá.

Horario: 18:00.

Árbitro: Fernando Villalba.

Asistentes: Joel Noguera y Christian Ocampo.

Cuarto árbitro: Elías Ferreira.