Fútbol
03 de junio de 2026 a la - 09:59

Triple propuesta del día por la Copa Paraguay

El estadio Municipal de Carapeguá albergará hoy dos partidos de la Copa Paraguay, a ser animados por clubes de la Unión del Fútbol del Interior.
El estadio Municipal de Carapeguá albergará hoy dos partidos de la Copa Paraguay, a ser animados por clubes de la Unión del Fútbol del Interior.CSL

Tres partidos se disputarán este miércoles en la continuidad de la primera fase de la Copa Paraguay 2026, iniciado el martes. Dos enfrentamientos se desarrollarán en Carapeguá, mientras que uno en Asunción, específicamente en el barrio Mburicaó.

Por ABC Color

En la primera etapa de la Copa Paraguay 2026 compiten los clubes de la Primera División B y Primera C de la Asociación Paraguaya de Fútbol, además de los representantes de la Unión del Fútbol del Interior.

La cartelera de juegos a cumplirse en esta jornada es la siguiente:

15 de Agosto de Santiago (Misiones) vs. Sportivo Oliveño (Ñeembucú)

Estadio: Municipal de Carapeguá.

Horario: 13:00.

Árbitro: Sergio Velázquez.

Asistentes: Éver Delgado y Dante Fernández.

Cuarto árbitro: Guillermo Chamorro.

Presidente Hayes vs. Deportivo Pinozá

Estadio: Jardines del Kelito.

Horaio: 15:30.

Árbitro: Gedidías Zacarías.

Asistentes: Jesús Alcaraz y Juan Cardozo.

Cuarto árbitro: Julio Ojeda.

3 de Mayo de General Garay (Guairá) vs. Atlético Guaraní de La Colmena (Paraguarí)

Estadio: Municipal de Carapeguá.

Horario: 18:00.

Árbitro: Fernando Villalba.

Asistentes: Joel Noguera y Christian Ocampo.

Cuarto árbitro: Elías Ferreira.