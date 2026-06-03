Triple propuesta del día por la Copa Paraguay

En la primera etapa de la Copa Paraguay 2026 compiten los clubes de la Primera División B y Primera C de la Asociación Paraguaya de Fútbol, además de los representantes de la Unión del Fútbol del Interior.
La cartelera de juegos a cumplirse en esta jornada es la siguiente:
15 de Agosto de Santiago (Misiones) vs. Sportivo Oliveño (Ñeembucú)
Estadio: Municipal de Carapeguá.
Horario: 13:00.
Árbitro: Sergio Velázquez.
Asistentes: Éver Delgado y Dante Fernández.
Cuarto árbitro: Guillermo Chamorro.
Presidente Hayes vs. Deportivo Pinozá
Estadio: Jardines del Kelito.
Horaio: 15:30.
Árbitro: Gedidías Zacarías.
Asistentes: Jesús Alcaraz y Juan Cardozo.
Cuarto árbitro: Julio Ojeda.
3 de Mayo de General Garay (Guairá) vs. Atlético Guaraní de La Colmena (Paraguarí)
Estadio: Municipal de Carapeguá.
Horario: 18:00.
Árbitro: Fernando Villalba.
Asistentes: Joel Noguera y Christian Ocampo.
Cuarto árbitro: Elías Ferreira.