Santa Mónica avanza en la Copa Paraguay

El estadio La Catedral, perteneciente al club Mariscal López de Santaní albergó el encuentro en el que Deportivo Santa Mónica de Minga Guazú superó por 2-1 al Deportivo Yhú, por la primera ronda de la Copa Paraguay 2026.

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El partido, que arrancó a las 13:00, contó con la dirección arbitral de Francisco Osorio y tuvo un nivel interesante.

El representante del departamento de Caaguazú se puso al frente en el marcador al minuto 10 por intermedio de Adrián Ferreira.

Santa Mónica, del Alto Paraná, igualó al 26 mediante Cristian Agüero. El desequilibrio se produjo en la etapa complementaria, mediante la conversión de Ismael Vázquez, que cayó al 56.

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Las emociones en La Catedral continúan con el choque entre 4 de Mayo de Capiibary y General Caballero de Katueté, a partir de las 15:30.