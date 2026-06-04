Fútbol de Intermedia
04 de junio de 2026 a la - 10:18

El undécimo capítulo de la Intermedia se abre con dos juegos

El estadio Juan José Vázquez del Unión Agrícola de San Estanislao albergará esta tarde-noche el partido entre Deportivo Santaní y Resistencia, por la División Intermedia.
El estadio Juan José Vázquez del Unión Agrícola de San Estanislao albergará esta tarde-noche el partido entre Deportivo Santaní y Resistencia, por la División Intermedia.Club Deportivo Santaní

La decimoprimera fecha de la División Intermedia, la última antes del paro mundialista, se abre este jueves con dos partidos. El de primer turno se desarrollará en Capiatá, mientras que el de fondo será en San Estanislao, ciudad en la que también se cumplirán duelos de la Copa Paraguay.

Por ABC Color

La undécima ronda de la División Intermedia, segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol, se abre este jueves con dos atractivos enfrentamientos.

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Paraguarí AC y Atlético Tembetary medirán fuerzas en el estadio Enrique Soler del Martín Ledesma de Capiatá, a las 16:00. El choque contará con la conducción referil de David Ojeda, quien será secundado desde las bandas por Diego Silva y Derlys González. El cuarto árbitro será César Avel Rolón.

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En el Unión Agrícola de San Estanislao, Deportivo Santaní recibirá a Resistencia, en enfrentamiento marcado para las 18:30, con el arbitraje de Marcos Galeano, la asistencia de César Caballero y Rodrigo Mendieta. El cuarto árbitro será José Franco.

La ronda continuará el sábado con los lances: Sportivo Carapeguá-Independiente de Campo Grande (10:00), Benjamín Aceval-Tacuary (10:00), Fernando de la Mora-Guaireña FC (17:00) y 12 de Junio de Villa Hayes-Deportivo Capiatá (19:00).

El lunes lidiarán Encarnación FC-Sol de América (17:00) y 3 de Noviembre-General Caballero de Juan León Mallorquín (19:30, en los Jardines del Kelito).