El undécimo capítulo de la Intermedia se abre con dos juegos

La undécima ronda de la División Intermedia, segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol, se abre este jueves con dos atractivos enfrentamientos.

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Paraguarí AC y Atlético Tembetary medirán fuerzas en el estadio Enrique Soler del Martín Ledesma de Capiatá, a las 16:00. El choque contará con la conducción referil de David Ojeda, quien será secundado desde las bandas por Diego Silva y Derlys González. El cuarto árbitro será César Avel Rolón.

En el Unión Agrícola de San Estanislao, Deportivo Santaní recibirá a Resistencia, en enfrentamiento marcado para las 18:30, con el arbitraje de Marcos Galeano, la asistencia de César Caballero y Rodrigo Mendieta. El cuarto árbitro será José Franco.

La ronda continuará el sábado con los lances: Sportivo Carapeguá-Independiente de Campo Grande (10:00), Benjamín Aceval-Tacuary (10:00), Fernando de la Mora-Guaireña FC (17:00) y 12 de Junio de Villa Hayes-Deportivo Capiatá (19:00).

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El lunes lidiarán Encarnación FC-Sol de América (17:00) y 3 de Noviembre-General Caballero de Juan León Mallorquín (19:30, en los Jardines del Kelito).