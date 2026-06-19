Marino Arzamendia regresa al fútbol argentino

Al servicio de Guaraní desde mediados de 2025, con pocos minutos en campo, Marino Osmar Arzamendia Espinoza (28 años) vuelve al fútbol argentino, en el que estuvo en 2024, en Chacarita Juniors.

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En esta ocasión, el guardameta, natural de San Ignacio (Misiones), se vinculará a un club de la máxima categoría, el Deportivo Riestra, cedido por Olimpia, por una temporada.

Surgido profesionalmente en el Decano de nuestro fútbol, Arzamendia nunca pudo consolidarse en la institución del barrio Mariscal López, por lo que sistemáticamente era cedido. Es así que militó en Deportivo Santaní, Sportivo Luqueño, 12 de Octubre de Itauguá, Sportivo San Lorenzo, Resistencia Sport Club, Chacarita Juniors y Guaraní.

Como los arqueros tardan más en asentarse en el fútbol, del que se retiran a una edad más prolongada, Arzamendia tiene la oportunidad de demostrar sus condiciones en el vecino país, en busca de la consolidación plena.