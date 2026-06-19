Diego Viera pasa de Libertad a Luqueño, donde cumplirá su segundo ciclo

Libertad inicia una nueva etapa bajo la conducción técnica de Nelson Haedo Valdez. En la nómina de bajas fue incluido Diego Viera (35 años), quien con un posteo se despidió de La Huerta.

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“Hoy me toca cerrar una etapa muy importante en mi carrera. Quiero agradecer al club Libertad por darme la oportunidad de ser parte de todo esto, a mis compañeros, al staff y a todas las personas que formaron parte de este camino. Fueron siete años de mucho trabajo, aprendizaje y alegrías, en los que tuve el privilegio de conquistar 11 títulos”, señala el texto.

Fueron 11 trofeos, algunos correspondientes a torneos largos y otros a partido único, que es totalmente distinto. “Gracias por todo y les deseo el mayor de los éxitos”, expresó el correcto deportista, que inició su carrera en Cerro Porteño y militó igualmente en Rubio Ñu, Tacuary, Luqueño y Godoy Cruz de Mendoza.

Viera llegó a Tuyucuá en julio de 2019, disputando 288 partidos con el Guma, con 8 y numerosas conquistas.

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El zaguero volverá a militar en el Sportivo Luqueño, donde estuvo en el 2013, demostrando una gran regularidad, con 31 presentaciones y dos goles con la casaca auriazul.

Además de Nicolás Campisi, Miguel Barreto y Diego Viera, el presidente de la institución popular, Hugo Daniel Rodríguez, quien se encuentra en Estados Unidos presenciando el Mundial, anunció la incorporación de un delantero luqueño que nunca jugó en Sportivo Luqueño. Todas las miradas apuntan a Tiago Caballero, el joven de 21 años, del barrio Primavera, que llegaría a préstamo de Olimpia.