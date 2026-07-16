El 4 de Mayo de Capiibary hace historia en la Copa Paraguay

Dos etapas superadas en la Copa Paraguay 2026 por el monarca departamental de San Pedro, el 4 de Mayo de Capiibary, que este miércoles derrotó en su propia casa al Sportivo Carapeguá por 2-1, avanzando a la siguiente instancia, en la que lidiará con el vencedor del duelo entre el 24 de Setiembre de Areguá (Primera B) y el Fulgencio Yegros de Ñemby (Primera C).

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Una gran sorpresa fue la que dio el “4”, que en la primera fase había dejado fuera de carrera al General Caballero de Katueté, al que goleó por 4-0.

Estadio: Municipal de Carapeguá. Árbitro: Carlos Figueredo. Asistentes: Pedro Ríos y Lorena Miranda. Cuarto árbitro: César Avel Rolón.

Carapeguá: José Cuéllar; Ulises González, Martín Núñez, Fernando Vega y Owen Jara (70’ Lucas Delvalle); César Rolón (89’ Marcos Ferreira), Gustavo Medina, Derlis Mereles e Iván Salcedo; Ángelo Cabrera y Julio Asprilla. D.T.: Marco Prieto.

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4 de Mayo: Arnaldo Cristaldo; Alexi Zeballo (87’ Wilson Barrios), Leonardo Rodríguez, Juan Rojas (76’ Wilian Chávez) y Richard Martínez; Juan Torres, Derlis Chaparro, Fernando Antúnez y Juan Maidana (64’ Ángel Alarcón); Víctor Garcete y Cristhian González (64’ Éver Brítez) (88’ Richard Torres). D.T.: Juan Aquino.

Goles: 52’ Leonardo Rodríguez y 82’ Ángel Alarcón (4M); 86’ Derlis Mereles (C). Amonestados: 38’ Alexi Zeballo (4M); 42’ Ulises González y 88’ Fernando Vega (C).