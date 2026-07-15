Paraguarí despierta del sueño al 15 de Agosto en la Copa Paraguay

De mala campaña en la División Intermedia, en la que se encuentra en zona de descenso, el debutante Paraguarí AC pudo sortear su primer obstáculo en la Copa Paraguay 2026 contra el 15 de Agosto de San Ignacio, que en su primera presentación había eliminado a Sportivo Oliveño, con una aplastante victoria por 10-0.

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El encuentro se disputó en Carapeguá. Al minuto 76, el Toro del noveno departamento pasó al frente mediante un autogol de Derlis Castillo.

El monarca de Misiones fue adelante en busca la igualdad, que la concretó al 89, a través de la conversión de Arnaldo Villalba.

En el desempate, el mayor porcentaje de eficacia de Paraguarí fue acompañado por las tapadas del arquero Alcides Benítez para salir adelante.

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En resumen, el tiempo normal terminó 1-1 y en los penales, los “toreros” ganaron por 3-1.