Fernando de la Mora aplica una tremenda paliza a Colegiales: 11-0

El partido, correspondiente a la quinta semana de la Copa Paraguay 2026, tuvo lugar en el estadio del Martín Ledesma de Capiatá. Fue una gran exposición para Fernando de la Mora, de la División Intermedia, y una histórica humillación para el Atlético Colegiales, de la Primera División B.

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El resultado de 11-0 marca a las claras de lo sucedido. Un equipo que jugó en serio ante un rival que parecía hacer una “huelga” en el gramado, sufriendo una paliza que debería motivar la reacción de los directivos del club lambareño, que con tanto esfuerzo llevaron adelante a la institución. No se puede dejar pasar por alto semejante humillación.

En la siguiente instancia, el Prócer del barrio Vista Alegre de Asunción, en el límite con el barrio Palomar de Lambaré, lidiará con el ganador del enfrentamiento entre el Olimpia de Itá, de la Primera B y el Deportivo Obrero de Capitán Bado, de la Unión del Fútbol del Interior.

Estadio: Enrique Soler. Árbitro: Fabio Villalba. Asistentes: Ricardo Ortiz y Lucio García. Cuarto árbitro: Basilio Jara.

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Fernando de la Mora: Héctor Espínola; Guido Gamarra, Miguel Pereira, José Ojeda y Alexis Ledesma (46’ Alan Velázquez); Alan Valenzuela (46’ Rodney Chaparro), Pedro Martínez, Derlis Benítez (68’ Elías Bóveda) y Luciano Taboada (46’ Derlis Almada); Sebastián Chaparro e Isaías Gavilán (59’ Aquiles Palacios). D.T.: Carlos Recalde.

Colegiales: Luis Morel (46’ José Medina); Víctor Barchello, Orlando Ávila, Thiago Vega y Juan Cuevas (46’ Marco Sanabria); Matheus Marinho (46’ Lucas López), José Dos Santos (23’ Elver Azcona), Hugo Romero (46’ Ángel Ramírez) y Gustavo Ozorio; Robert Espínola y David Abrahán. D.T.: Néstor Montañez.

Goles: 2’ Derlis Benítez, 5’ Pedro Martínez, 15’, 46’ y 76’ Sebastián Chaparro, 38’ Alan Valenzuela, 43’ Isaías Gavilán, 58’ Derlis Almada, 65’ Alan Velázquez, 70’ José Ojeda y 86’ Miguel Pereira (FM). Amonestados: 41’ Hugo Romero y 74’ Orlando Ávila (C).