La quinta semana de la Copa Paraguay se cierra en Valle Pucú

El estadio Próculo Cortázar, del 24 de Setiembre de Valle Pucú, Areguá, albergará los partidos del día, correspondientes a la segunda fase de la Copa Paraguay 2026.

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Una buena campaña de Los Bravos del 24 en la Primera División B hubiesen motivado una masiva concurrencia en la capital del departamento Central. Sin embargo, los franjeados marchan en la parte baja del torneo de la tercera categoría. Esta “perfomance” coincide con el cambio de autoridades del club aregüeño, ya que la marcha institucional genera una pesada carga económica.

Con este panorama, resulta difícil que los fanáticos del “24″ acudan en masa, más aún en pleno horario laboral.

El programa establece el desarrollo de estos enfrentamientos:

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Atlético Juventud (Primera C) vs. 12 de Octubre de Itauguá (Primera B)

Horario: 13:00.

Árbitro: Jhonatan González.

Asistentes: Rodrigo Mendieta y Félix Cantero.

Cuarto árbitro: Fernando Villalba.

Fulgencio Yegros de Ñemby (Primera C) vs. 24 de Setiembre de Areguá (Primera B)

Horario: 15:30.

Árbitro: José Franco.

Asistentes: Saturnino Cáceres y Tania Martínez.

Cuarto árbitro: Alejandro Ramírez.