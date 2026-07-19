Rubio Ñu, el club con mayor cantidad de incorporaciones

A través de las redes sociales, Rubio Ñu va presentando a sus nuevos jugadores para el tramo final del año, que contempla el campeonato Clausura 2026, que arranca el próximo viernes, y la Copa Paraguay, que ya se encuentra en pleno desarrollo.

El Laureado de Santísima Trinidad registra 13 fichajes en este mercado de pases invernal. Los nuevos albiverdes son: Carlos Servín, Elías Alfonso, Marcelo Acosta, Sergio Fretes, Rodrigo Ruiz Díaz, Alan Ledesma, Maximiliano Garrone, Tobías Leiva, Mauricio de Carvalho, Aarón Páez, Mariano Ramos, Cristian Núñez y Hosué Díaz.

En contrapartida, dejaron la dotación dirigida por Felipe Ariel Giménez (“Felipep”): Elías Sarquis, Stevens Gómez, Pablo Ayala, César Villagra, Gustavo Manzur, Renzo Arzamendia, Juan José Giménez, Santiago Frean, Sebastián Ruiz Díaz, Rodi Ferreira, Mauricio Roldán, Rodrigo Alborno, Elías Cardozo, Ánderson Leguizamón, Fernando Martínez, Ángel Cardozo Lucena y Tales Wastowski.

Con un par de juegos contra Guaraní y Nacional, Rubio Ñu cerró el fin de semana la serie de amistosos de la intertemporada. El “test match” contra el Cacique terminó 2-2, mientras que el duelo frente a la Academia fue ganado por los tricolores 2-1.

El viernes, el conjunto de Santísima Trinidad enfrentará al 2 de Mayo, en Pedro Juan Caballero, a las 16:00, en el arranque del Clausura 2026.