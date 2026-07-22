Rubio Ñu presenta su decimocuarto fichaje

Con 14 fichajes, Rubio Ñu es el segundo club con mayor cantidad de incorporaciones en este mercado de pases en la máxima categoría de nuestro fútbol, solo superado por el 2 de Mayo, que registra 16.

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Kevin Raúl Paredes Friedenlib, oriundo de Minga Guazú (Alto Paraná), nacido el 5 de junio de 2007, llega al Laureado tras cumplir su etapa formativa en Libertad.

La llegada el extremo izquierdo es para competir por un lugar entre los sub 19 del plantel que dirige Felipe Ariel Giménez, el popular Felipep.

El reglamento del campeonato Clausura establece que casa club debe alistar a jugadores nacidos el 1 de enero de 2007 en adelante (de titular o suplente) hasta completar 900 minutos durante el torneo.

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Kevin se fichó el 20 de enero de 2020 en el 30 Unidos de la Liga Minguera de Fútbol. El 28 de julio de 2021 se incorporó al Guma, mientras que desde el 21 de julio del presente año forma parte de la familia deportiva ñuense.

De esta forma, la nómina de contrataciones del Laureado la componen: Carlos Servín, Elías Alfonso, Marcelo Acosta, Sergio Fretes, Rodrigo Ruiz Díaz, Alan Ledesma, Maximiliano Garrone, Tobías Leiva, Mauricio de Carvalho, Aarón Páez, Mariano Ramos, Cristian Núñez, Hosué Díaz y Kevin Paredes.

Este viernes, Rubio Ñu animará contra el 2 de Mayo el primer partido del Clausura 2026, a disputarse en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero, a las 16:00.