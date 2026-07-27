Fútbol
27 de julio de 2026 a la - 12:17

Clausura 2026: ¿Cómo es la fecha 2 y cuándo juegan Cerro Porteño y Olimpia?

Nelson Haedo Valdez, entrenador de Libertad, durante el partido frente a Olimpia por la fecha 1 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco en Asunción, Paraguay.
Nelson Haedo Valdez, entrenador de Libertad, durante el partido frente a Olimpia por la fecha 1 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco en Asunción, Paraguay.Fernando Romero, ABC Color

El torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo disputa la fecha 2 del martes al jueves.

Por ABC Color

La fecha 2 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay está definida. El segundo capítulo del campeonato, que arrancó con las derrotas de los grandes, comienza el martes 28 y termina el jueves 30. Tanto Cerro Porteño, que perdió 2-1 con Sportivo Trinidense, y Olimpia, que cayó 1-0 con Libertad, juegan de visitantes.

En la ronda, el Ciclón vuelve a jugar primero: mide a 2 de Mayo, que ganó en el debut, en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero. El partido es el martes a las 18:30, hora de Paraguay. Antes, a las 16:00, la jornada empieza en La Arboleda con Rubio Ñu y Sportivo Ameliano, que no triunfaron en el estreno del segundo certamen de Liga.

El miércoles, en la continuidad, Sportivo Luqueño vs. Sportivo Trinidense, a las 16:00, en el Luis Salinas de Itauguá: el Auriazul y el Triki arrancaron con victorias y son líderes con 3 unidades cada uno. Posteriormente, el Decano enfrenta a Nacional, a las 18:30, en el Arsenio Erico: la Academia tampoco triunfó en la primera rueda.

En el cierre, Guaraní de Ariel Galeano visita al Sportivo San Lorenzo de Troadio Duarte, a las 16:00, en el Gunther Vogel de la ciudad de San Lorenzo y el Gumarelo de Nelson Haedo Valdez, otro de los punteros en la tabla de posiciones, recibe a Recoleta FC de Jorge González, a las 18:30, en La Huerta de Asunción.

Torneo Clausura 2026: Los partidos de la Fecha 2

Martes 28 de julio

Rubio Ñu vs. Sportivo Ameliano: 16:00, La Arboleda

2 de Mayo vs. Cerro Porteño: 18:30, Río Parapití

Miércoles 29 de julio

Sportivo Luqueño vs. Sportivo Trinidense: 16:00, Luis Salinas

Nacional vs. Olimpia: 18:30, Arsenio Erico

Jueves 30 de julio

San Lorenzo vs. Guarani: 16:00, Gunther Vogel

Libertad vs. Recoleta FC: 18:30, La Huerta