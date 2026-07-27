Clausura 2026: ¿Cómo es la fecha 2 y cuándo juegan Cerro Porteño y Olimpia?

La fecha 2 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay está definida. El segundo capítulo del campeonato, que arrancó con las derrotas de los grandes, comienza el martes 28 y termina el jueves 30. Tanto Cerro Porteño, que perdió 2-1 con Sportivo Trinidense, y Olimpia, que cayó 1-0 con Libertad, juegan de visitantes.

En la ronda, el Ciclón vuelve a jugar primero: mide a 2 de Mayo, que ganó en el debut, en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero. El partido es el martes a las 18:30, hora de Paraguay. Antes, a las 16:00, la jornada empieza en La Arboleda con Rubio Ñu y Sportivo Ameliano, que no triunfaron en el estreno del segundo certamen de Liga.

El miércoles, en la continuidad, Sportivo Luqueño vs. Sportivo Trinidense, a las 16:00, en el Luis Salinas de Itauguá: el Auriazul y el Triki arrancaron con victorias y son líderes con 3 unidades cada uno. Posteriormente, el Decano enfrenta a Nacional, a las 18:30, en el Arsenio Erico: la Academia tampoco triunfó en la primera rueda.

En el cierre, Guaraní de Ariel Galeano visita al Sportivo San Lorenzo de Troadio Duarte, a las 16:00, en el Gunther Vogel de la ciudad de San Lorenzo y el Gumarelo de Nelson Haedo Valdez, otro de los punteros en la tabla de posiciones, recibe a Recoleta FC de Jorge González, a las 18:30, en La Huerta de Asunción.

Torneo Clausura 2026: Los partidos de la Fecha 2

Martes 28 de julio

Rubio Ñu vs. Sportivo Ameliano: 16:00, La Arboleda

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2 de Mayo vs. Cerro Porteño: 18:30, Río Parapití

Miércoles 29 de julio

Sportivo Luqueño vs. Sportivo Trinidense: 16:00, Luis Salinas

Nacional vs. Olimpia: 18:30, Arsenio Erico

Jueves 30 de julio

San Lorenzo vs. Guarani: 16:00, Gunther Vogel

Libertad vs. Recoleta FC: 18:30, La Huerta