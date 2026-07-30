Libertad festeja su aniversario en la cima tras derrotar a Recoleta FC

El cotejo arrancó con un ritmo frenético. En la celebración de sus 121 años de historia institucional, Libertad asumió el protagonismo como local y buscó imponer condiciones desde el pitazo inicial. Sin embargo, Recoleta FC demostró que no iba a ser un invitado de la fiesta: le planteó un duelo de poder a poder y apostó por transiciones rápidas y punzantes. Esta velocidad ofensiva, convertida en la gran especialidad del conjunto dirigido por Jorge González Frutos, le permitió equilibrar las acciones.

A los diez minutos de juego, el Canario rompió el cero. Todo nació en un descuido del volante Álvaro Campuzano, quien se entretuvo demás con el esférico en la salida y sufrió la presión de Aldo González. Tras esa oportuna recuperación, la pelota llegó a los pies de José Espínola, quien rápidamente habilitó por la derecha a Giuseppe Guggiari. Este último lanzó un centro preciso para que el propio Aldo González, de impecable palomita, conectara un cabezazo esquinado junto al palo izquierdo de Rodrigo Morínigo.

Sin embargo, al primer cuarto de hora, Libertad encontró el empate. La jugada se gestó en los pies del defensor Nicolás Freire, quien cortó con gran criterio un pase rasante y con ese mismo movimiento lanzó en velocidad a Iván Ramírez Ferreira por la banda izquierda. Sin mayores espacios, el ex-Guaraní cedió el balón hacia atrás para Agustín Manzur; este se acomodó y sacó un potente derechazo que, tras desviarse en la trayectoria en Rodrigo Villalba, se metió junto al palo derecho de un estático Nelson Ferreira, quien nada pudo hacer.

Con el empate, el partido entró en una fase de imprecisiones y escasez de llegadas claras en las áreas. Recién sobre el cierre de la primera mitad el peligro volvió a latir, gracias a una gran jugada de Rodrigo Villalba, quien descargó el esférico para Agustín Manzur. Ubicado sobre la banda derecha, Manzur sacó un potente derechazo que se estrelló contra el poste izquierdo; el rebote le quedó servido a Marcelo Fernández, cuyo nuevo remate de derecha encontró la oportuna intervención del rostro del arquero Nelson Ferreira.

El Gumarelo volvió a pegar en el arranque de la segunda mitad. Apenas transcurrido el primer cuarto de hora de la complementaria, y tras una jugada tejida con mucha paciencia, apareció el factor sorpresa: un magistral pase filtrado de Álvaro Campuzano a la espalda de Giuseppe Guggiari. La pelota encontró la trepada ofensiva del lateral Matías Espinoza, quien quedó mano a mano con Nelson Ferreira y resolvió con una definición cruzada junto al poste izquierdo del arquero canario.

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En la etapa complementaria el partido se tornó de ida y vuelta, con constantes y destacadas intervención de los arqueros. Ya en la recta final, el dueño de casa aseguró los tres puntos gracias a una gran jugada individual de Elvio Vera: tras dejar atrás la marca de Facundo Echeguren, sacó un centro preciso al área. La pelota encontró nuevamente a Matías Espinoza, quien esta vez hizo de cortina para la llegada en solitario del juvenil Joaquín Bogarín; con un certero cabezazo, este último mandó el balón al fondo de la red.

En el primer minuto de adición, Libertad amplió la ventaja con una auténtica obra de arte colectiva. Los ofensivos protagonizaron un concierto de pases precisos en baldosa: la jugada comenzó en los pies de Agustín Manzur, pasó por Lucas Sanabria y continuó con Iván Franco, quien dejó mano a mano a Elvio Vera. Con una gran definición, “Elvi’i” cerró la cuenta para rubricar el segundo triunfo consecutivo en este gran inicio de torneo, que los ubica compartiendo la cima de la tabla junto al Sportivo 2 de Mayo y el Sportivo Trinidense.