Fútbol
30 de julio de 2026 a la - 11:49

Libertad vs. Recoleta FC: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Rodrigo Villalba, jugador de Libertad, celebra un gol en el partido frente a Olimpia por la fecha 1 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay.
Rodrigo Villalba, jugador de Libertad, celebra un gol en el partido frente a Olimpia por la fecha 1 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay.@Libertad_Guma

Libertad y Recoleta FC disputan hoy la fecha 2 del torneo Clausura 2026 de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Libertad y Recoleta FC disputan hoy la fecha 2 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Gumarelo de Nelson Haedo Valdez y el Canario de Jorge González juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el estadio La Huerta de la ciudad de Asunción. Dirige David Ojeda con VAR de Édgar Galeano. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Libertad vs. Recoleta FC: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 18:30 horas

Argentina: 18:30 horas

Brasil: 18:30 horas

Uruguay: 18:30 horas

Chile: 17:30 horas

Ecuador: 16:30 horas

Colombia: 16:30 horas

Perú: 16:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

Bolivia: 17:30 horas

El Salvador: 15:30 horas

México: 15:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 14:30 horas

Estados Unidos - Este: 17:30 horas

Inglaterra: 22:30 horas

España: 23:30 horas

Bélgica: 23:30 horas

Marruecos: 22:30 horas

Sudáfrica: 23:30 horas

Libertad vs. Recoleta FC: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Libertad vs. Recoleta FC: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.