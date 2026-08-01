Fútbol
01 de agosto de 2026 a la - 11:03

Cerro Porteño vs. Sportivo Luqueño: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Los jugadores de Cerro Porteño festejan un gol en el partido frente a Sportivo Trinidense por la fecha 1 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Cerro Porteño festejan un gol en el partido frente a Sportivo Trinidense por la fecha 1 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.Juan Pablo Pino

Cerro Porteño enfrenta a Sportivo Luqueño por la fecha 3 del torneo Clausura 2026 de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Cerro Porteño y Sportivo Luqueño disputan hoy la fecha 3 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Ciclón de Ariel Holan, que perdió en las dos primeras rondas, y el Auriazul de Rodrigo López juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el estadio La Nueva Olla de la ciudad de Asunción. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Cerro Porteño vs. Sportivo Luqueño: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 18:30 horas

Argentina: 18:30 horas

Brasil: 18:30 horas

Uruguay: 18:30 horas

Chile: 17:30 horas

Ecuador: 16:30 horas

Colombia: 16:30 horas

Perú: 16:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

Bolivia: 17:30 horas

El Salvador: 15:30 horas

México: 15:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 14:30 horas

Estados Unidos - Este: 17:30 horas

Inglaterra: 22:30 horas

España: 23:30 horas

Bélgica: 23:30 horas

Marruecos: 22:30 horas

Sudáfrica: 23:30 horas

Cerro Porteño vs. Sportivo Luqueño: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Cerro Porteño vs. Sportivo Luqueño: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

Tigo Sports Paraguay

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