Santi Peña nombra al hermano de apoderado de ANR como miembro del BNF

El presidente de la República, Santiago Peña, firmó el Decreto N° 6461, fechado este 31 de octubre de 2026, por el cual nombra a Gerardo Manuel González Báez, como miembro titular del Directorio del Banco Nacional de Fomento (BNF), en reemplazo de Claudio Antonio Bacchetta Chiriani, correspondiente al periodo 2025/2030, acorde a lo establecido en el articulo 17 de la Ley N° 5800/2027.

El decreto da las gracias a Bacchetta Chiriani, “por los servicios prestados como miembro titular del Directorio del Banco Nacional de Fomento”.

González Báez es hermano del apoderado y mano derecha del expresidente y actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, el abogado Eduardo González Báez, quien es además asesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

El nuevo miembro del BNF es además postulante al cargo de contralor general de la República.

Asimismo últimamente fue síndico titular de Ferrocarriles del Paraguay SA, donde percibió un salario mensual de G. 16.144.050.

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Gerardo González Báez ejerce la defensa de la ex actuaria Gloria Isabel Morínigo Gill, acusada en la causa conocida como mafia de los pagarés. Su defendida fue imputada por uso de documentos públicos de contenido falso, producción inmediata de documentos contenido falso y prevaricato.

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González promovió en su momento una recusación contra el juez Rodrigo Estigarribia durante la audiencia preliminar realizada en febrero; sin embargo, el Tribunal de Apelación rechazó el planteamiento. A inicios de junio anunció la solicitud del procedimiento abreviado durante la audiencia preliminar.

Según los datos, González Báez también se desempeñó como directivo de la Entidad Paraguaya de Artistas Intérpretes (AIE), ya que también es músico.

Hermano del exsenador Bacchetta

El destituido del cargo de miembro titular del BNF, Claudio Bacchetta, es hermano del exsenador colorado abdista Enrique Bacchetta (2013-2023). Accedió al cargo en la banca estatal durante el gobierno de Mario Abdo Benítez (2018-2023).

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Concurso para contralor

La Cámara de Senadores abrió el pasado 14 de junio el periodo de postulación para los interesados en ocupar el cargo de contralor general de la República, en reemplazo de Camilo Benítez, cuyo mandato concluye el 1 de noviembre.

El Senado será el encargado de conformar una terna de candidatos, mientras que la designación final corresponderá a la Cámara de Diputados. El mismo proceso se aplicará para la elección del subcontralor general.

La Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública se reunirá el martes próximo, para emitir dictamen y elevar al pleno las propuestas de candidatos para conformar la ternas para los cargos a contralor y subcontralor general de la República.