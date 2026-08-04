El mundialista Tim Payne, en modo golfista

En poco tiempo se forjó un estrecho relacionamiento en Olimpia entre Tim Payne, de 32 años y Eduardo Andrés Delmás, de 19, una de las promesas del club del barrio Mariscal López en la actualidad.

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La dotación franjeada entrenó en la mañana de este martes en la Villa de Fernando de la Mora. Por la tarde, sus componentes tuvieron libre, por lo que Delmás y Payne acordaron visitar la sede del Asunción Golf Club, al lado del Jardín Botánico, para jugar el golf, el relajante deporte de precisión.

Con la presencia de los futbolistas, la calma en el verde césped se alteró por momentos, ya que los presentes acudieron junto a ellos a pedirles fotografías y autógrafos, no solamente los fanáticos franjeados, sino los amantes del deporte en general, por el magnetismo que genera Tim, quien después de ser uno de los mundialistas menos conocidos pasó a ser uno de los más famosos mediante una campaña hecha por el youtuber argentino Valentín Scarsini, conocido como Elscarso.

En medio del furor mundialista, Olimpia anunció el fichaje de Payne, que disputó con la selección de Nueva Zelanda los tres partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

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En forma inmediata surgió la incógnita si en realidad su aporte futbolístico iba a ser real o si se trataba solo de un golpe de márketing. Y por lo hecho en su estreno, se dan las dos cosas, porque frente a Rubio Ñu demostró que tiene pasta, principalmente con su gol. Y mueve las redes sociales que da miedo.

Ahora, los ojos estarán puestos en el lateral derecho y la respuesta que podrá tener en las altas temperaturas y en los escenarios que no sean tan buenos.

Se dice que la primera impresión es la que cuenta. En ese sentido, Tim Payne tiene el pulgar arriba.