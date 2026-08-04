Calendario definido para el estreno de los grandes en la Copa Paraguay

En las dos primeras instancias de la Copa Paraguay compitieron los clubes de la División Intermedia, la Primera División B, Primera C y Unión del Fútbol del Interior.
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A partir de los dieciseisavos de final entran en acción los 12 componentes del círculo privilegiado de nuestro balompié.
El miércoles 26 del mes en curso, Olimpia debutará contra el Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar, de la Primera B (tercera categoría), en duelo a celebrarse en el estadio del 12 de Octubre de Itauguá.
El jueves 26, Cerro Porteño hará su presentación inicial frente a Resistencia Sport Club, de la Intermedia. El choque será en La Arboleda de Santísima Trinidad, a las 18:30.
El Decano fue campeón del torneo de integración en el 2021, mientras que el Ciclón de Barrio Obrero aún no pudo conquistar “La Copa de Todos”.