Minutaje Sub 19: Nacional primero y 2 de Mayo último

El sistema de competición del Clausura 2026 establece que cada club deberá alista a un futbolista nacido el 1 de enero de 2007 en adelante hasta totalizar 900 minutos durante el desarrollo del campeonato.

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Nacional marcha al frente con la asistencia perfecta de Mauro Coronel, el prometedor marcador central que de conservar su nivel y elevarlo, podrá tener un futuro internacional.

En la segunda posición se encuentra Olimpia, con los aporte de Eduardo Delmás y Pedro Zarza, quien retornó al club del barrio Mariscal López luego de su paso por Trinidense.

El podio lo completa Recoleta FC, con las intervenciones de Juan José Falcón y Giuseppe Guggiari Poka.

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El juvenil en Libertad es Rodrigo Vera Acuña, además de Elías Díaz Maldonado, quien sumó a la bolsa en su carácter de albirrojo.

El chico alistado por Guaraní para la bolsa es Giovanni Gómez; el de Cerro Porteño es Carlos Franco; el de Luqueño es Jonathan Vidal Ramos; el de Trinidense es Junior Gamarra; de Ameliano es Édgar Páez; de Rubio Ñu es Mauricio de Carvalho, y el de San Lorenzo es Kevin Ferreira.

Llamativamente, el 2 de Mayo no incluyó juveniles en las tres primeras rondas, por lo que en lo sucesivo se verá a alistarlos a las apuradas.

El incumplimiento de la norma es penado con la reducción de tres puntos, más una multa de 1.000.000.000 de guaraníes.