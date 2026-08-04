Fútbol
04 de agosto de 2026 a la - 17:12

Minutaje Sub 19: Nacional primero y 2 de Mayo último

Mauro Alexis Coronel Gómez, destacada figura juvenil de Nacional.
Mauro Alexis Coronel Gómez, destacada figura juvenil de Nacional.Club Nacional

Nacional encabeza el ránking de minutos con juveniles en campo mediante la participación del defensor Mauro Alexis Coronel, mientras que el Sportivo 2 de Mayo se encuentra con casillero en blanco, con tres fechas disputadas en el torneo Clausura 2026.

Por ABC Color

El sistema de competición del Clausura 2026 establece que cada club deberá alista a un futbolista nacido el 1 de enero de 2007 en adelante hasta totalizar 900 minutos durante el desarrollo del campeonato.

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Nacional marcha al frente con la asistencia perfecta de Mauro Coronel, el prometedor marcador central que de conservar su nivel y elevarlo, podrá tener un futuro internacional.

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En la segunda posición se encuentra Olimpia, con los aporte de Eduardo Delmás y Pedro Zarza, quien retornó al club del barrio Mariscal López luego de su paso por Trinidense.

El podio lo completa Recoleta FC, con las intervenciones de Juan José Falcón y Giuseppe Guggiari Poka.

El juvenil en Libertad es Rodrigo Vera Acuña, además de Elías Díaz Maldonado, quien sumó a la bolsa en su carácter de albirrojo.

El chico alistado por Guaraní para la bolsa es Giovanni Gómez; el de Cerro Porteño es Carlos Franco; el de Luqueño es Jonathan Vidal Ramos; el de Trinidense es Junior Gamarra; de Ameliano es Édgar Páez; de Rubio Ñu es Mauricio de Carvalho, y el de San Lorenzo es Kevin Ferreira.

Llamativamente, el 2 de Mayo no incluyó juveniles en las tres primeras rondas, por lo que en lo sucesivo se verá a alistarlos a las apuradas.

El incumplimiento de la norma es penado con la reducción de tres puntos, más una multa de 1.000.000.000 de guaraníes.