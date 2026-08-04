La fecha 4: Los grandes el mismo día y la complicada parada del puntero

La fecha 4 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay está programada: Rubio Ñu vs. Recoleta FC, Sportivo Ameliano vs. Cerro Porteño, 2 de Mayo vs. Olimpia, San Lorenzo vs. Sportivo Luqueño, Nacional vs. Guaraní y Libertad vs. Sportivo Trinidense. La ronda comienza el viernes 7 de agosto y termina el lunes 10.
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Torneo Clausura 2026: Partidos de la Fecha 4
Viernes 7 de agosto
Rubio Ñu vs. Recoleta FC: 18:30, La Arboleda
Sábado 8 de agosto
Sportivo Ameliano vs. Cerro Porteño: 16:00, Ameliano Villeta
2 de Mayo vs. Olimpia: 18:30, Rio Parapití
Domingo 9 de agosto
San Lorenzo vs. Sportivo Luqueño: 16:00, Gunther Vogel
Nacional vs. Guaraní: 18:30, Arsenio Erico
Lunes 10 de agosto
Libertad vs. Sportivo Trinidense: 18:30, La Huerta