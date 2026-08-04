Fútbol
04 de agosto de 2026 a la - 10:33

La fecha 4: Los grandes el mismo día y la complicada parada del puntero

Los jugadores de Olimpia festejan el gol de Tim Payne (d) en el partido frente a Rubio Ñu por la fecha 4 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Olimpia festejan el gol de Tim Payne (d) en el partido frente a Rubio Ñu por la fecha 4 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.Fernando Romero, ABC Color

El torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo tiene confirmado el cuarto capítulo. ¿Cuándo juegan Cerro Porteño y Olimpia?

Por ABC Color

La fecha 4 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay está programada: Rubio Ñu vs. Recoleta FC, Sportivo Ameliano vs. Cerro Porteño, 2 de Mayo vs. Olimpia, San Lorenzo vs. Sportivo Luqueño, Nacional vs. Guaraní y Libertad vs. Sportivo Trinidense. La ronda comienza el viernes 7 de agosto y termina el lunes 10.

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Torneo Clausura 2026: Partidos de la Fecha 4

Viernes 7 de agosto

Rubio Ñu vs. Recoleta FC: 18:30, La Arboleda

Sábado 8 de agosto

Sportivo Ameliano vs. Cerro Porteño: 16:00, Ameliano Villeta

2 de Mayo vs. Olimpia: 18:30, Rio Parapití

Domingo 9 de agosto

San Lorenzo vs. Sportivo Luqueño: 16:00, Gunther Vogel

Nacional vs. Guaraní: 18:30, Arsenio Erico

Lunes 10 de agosto

Libertad vs. Sportivo Trinidense: 18:30, La Huerta