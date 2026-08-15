Guaraní vs. Rubio Ñu: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Guaraní y Rubio Ñu disputan hoy la fecha 5 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Aborigen de Ariel Galeano y el Albiverde de Javier Torrente juegan a las 16:00, hora de Paraguay, en el estadio Luis Alfonso Giagni de la ciudad de Villa Elisa. Dirige Alipio Colmán con VAR de Ulises Mereles. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.
Guaraní vs. Rubio Ñu: ¿A qué hora es hoy el partido?
Paraguay: 16:00 horas
Argentina: 16:00 horas
Brasil: 16:00 horas
Uruguay: 16:00 horas
Chile: 15:00 horas
Ecuador: 14:00 horas
Colombia: 14:00 horas
Perú: 14:00 horas
Venezuela: 15:00 horas
Bolivia: 15:00 horas
El Salvador: 13:00 horas
México: 13:00 horas
Estados Unidos - Oeste: 12:00 horas
Estados Unidos - Este: 15:00 horas
Inglaterra: 20:00 horas
España: 21:00 horas
Bélgica: 21:00 horas
Marruecos: 20:00 horas
Sudáfrica: 21:00 horas
Guaraní vs. Rubio Ñu: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?
Tigo Sports
Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
Personal Flow: Tigo Sports
Guaraní vs. Rubio Ñu: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?
Tigo Sports Paraguay
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