Grupo Vázquez posee terrenos en el “barrio Ueno”, afirma Municipalidad

El director de Catastro de la Municipalidad de Asunción, Aarón Martínez, admitió oficialmente a ABC que la propiedad privada donde se proyecta el polémico complejo inmobiliario “barrio Ueno” está registrada a nombre del Grupo Vázquez.

El funcionario al mando del intendente Luis Bello dijo que existen “expedientes paralelos” sobre las tierras de dominio público municipal colindantes a las tierras del Grupo Vázquez SAE ubicadas en el barrio Mbocayaty (zona de La Piedad), confirmando lo que vecinos vienen denunciando desde hace semanas.

La operativa se da en medio de constantes denuncias de “aprietes” por parte de un supuesto prestanombre del grupo empresarial ligado al presidente Santiago Peña y frenos a diligencias de los históricos vecinos, quienes se mantienen en zozobra.

Cuestionado proceder

Durante la entrevista, Martínez admitió que en el caso específico de la histórica pobladora Miriam Ramírez existen dos carpetas en trámite de manera simultánea para el mismo terreno municipal, uno correspondiente a ella y otro a Rodolfo Manuel Fernández Almada, quien es señalado de ser un presunto “prestanombre” del Grupo Vázquez.

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Detalló que, ante esta duplicidad, el expediente fue remitido a la Asesoría Jurídica para un estudio de reconsideración y enviado a la Junta Municipal de Asunción para determinar los derechos de posesión.

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Sin embargo, el director negó enfáticamente que existan presiones o chantajes por parte de funcionarios de su área para favorecer a empresas privadas.

Asimismo, el titular de Catastro intentó desviar la responsabilidad de la municipalidad en el prolongado estancamiento de los trámites de titulación de los pobladores históricos, argumentando que muchos expedientes presentan serias falencias administrativas.

El director reveló que existen carpetas donde los ocupantes “deben 20 años de impuestos y arrendamientos” correspondientes a procesos iniciados entre 2002 y 2003 que jamás se pagaron.

Martínez advirtió que, de acuerdo con la ordenanza tributaria vigente de la capital, el impago es una causal legal directa para proceder al desalojo de los ocupantes. No obstante, aclaró que la directiva del intendente Luis Bello es “regularizar” y que en los últimos 11 meses de administración no se ha ejecutado ningún desalojo en tierras municipales.

¿Ocupantes VIP o privados?

Tal como reveló ABC el pasado 26 de julio y días posteriores, el director capitalino admitió que el Grupo Vázquez opera en los alrededores de los lotes municipales.

El hecho aviva el temor vecinal sobre un plan para forzarlos a vender sus tierras históricas en pos de montar un proyecto inmobiliario al que denominan “barrio Ueno”. La presión ya obligó a unas ocho familias a abandonar el barrio.

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Señalan que el conglomerado empresarial, presidido por Federico Miguel Vázquez, planea levantar en el sitio un hotel, un shopping o un barrio cerrado.

Reiterados ataques

El ataque más grave denunciado ocurrió el pasado 2 de julio, cuando Miriam Ramírez sufrió la demolición de su muralla y el saqueo de G. 35 millones por parte de guardias privados armados, un operativo que los vecinos lograron frenar interponiéndose físicamente ante las grúas de demolición.

Señalan que la acción fue promovida por Fernández Almada, el presunto testaferro de Vázquez, quien obtuvo de manera exprés la resolución de transferencia municipal Nº 6.841, el 10 de abril, sobre el mismo lote.

Otras pobladoras históricas afectadas son las señoras María Roque Sánchez viuda de Barrientos, con 50 años de residencia, y Silvia Orué Colmán, con 46 años en el sitio.