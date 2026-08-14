Video: Terremoto de magnitud 5 sacude Granada

Un terremoto de magnitud 5 sacudió durante la madrugada de este sábado la provincia española de Granada, con epicentro en el municipio de Alhendín. El movimiento se registró a las 01:04 y fue percibido en distintos puntos de Andalucía.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) situó inicialmente el epicentro a unos dos kilómetros de profundidad. El temblor generó alarma entre los pobladores, que en varias localidades salieron a las calles ante el temor de nuevas sacudidas.

El servicio de emergencias 112 de Andalucía recibió más de 80 llamadas relacionadas con el terremoto, que también dejó daños materiales en distintos puntos de la zona afectada.

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Daños materiales y temor entre pobladores

En localidades del área metropolitana de Granada, incluida Armilla, pobladores comenzaron a reportar daños a través de las redes sociales. En algunos casos se observaron objetos caídos y afectaciones en estructuras, aunque la evaluación oficial de los daños continúa.

El movimiento fue sentido en buena parte de Andalucía. Los reportes indican que la sacudida alcanzó también zonas de Málaga, Córdoba, Cádiz, Sevilla, Almería y Jaén.

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La profundidad relativamente baja del sismo contribuyó a que el movimiento fuera percibido con fuerza en las localidades cercanas al epicentro. Granada es, además, una de las zonas con mayor actividad sísmica de la península ibérica.

Andalucía activa la emergencia sísmica

Ante la magnitud del terremoto y la sucesión de movimientos posteriores, la Junta de Andalucía activó la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan ante el Riesgo Sísmico. Las autoridades pidieron a la población mantener la calma y extremar las precauciones.