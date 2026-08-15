El calor gana terreno en Paraguay: anticipan máximas de hasta 38 °C para el inicio de semana

Las mañanas frescas quedarán rápidamente en el olvido durante los próximos días en todo el territorio paraguayo.

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Para la jornada de este sábado, tras un amanecer predominantemente fresco, las condiciones irán cambiando paulatinamente hasta alcanzar un ambiente cálido e incluso caluroso durante la tarde, acompañado por un cielo mayormente nublado.

En la Región Oriental se pronostican máximas que oscilarán entre los 24 y 33 °C, mientras que en la Región Occidental (Chaco) los termómetros treparán rápidamente entre los 32 y 35 °C.

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El aumento de temperaturas continuará hasta lunes

El repunte térmico se acentuará significativamente entre el domingo y el lunes. Durante estas jornadas se prevé un ambiente caluroso en todo el país, con rachas de viento moderado provenientes del Norte.

Los valores máximos se ubicarán entre los 30 y 36 °C en la Región Oriental, mientras que en el Chaco el ambiente será aún más sofocante, pudiendo registrarse picos de hasta 38 °C.

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En cuanto a la inestabilidad climática, la probabilidad de precipitaciones se mantiene baja para la mayor parte del territorio nacional, concentrándose la posibilidad de lluvias dispersas únicamente en el sur del país.