Trinidense retoma la ruta triunfal tras golear a domicilio a Ameliano

El compromiso estuvo dominado por el Sportivo Ameliano, conjunto que, al ejercer el rol de anfitrión, procuró imponer sus condiciones a través de la tenencia del esférico, sello distintivo que suele imprimir su estratega Roberto Nanni. Quien, en comparación al choque previo frente a Guaraní, dispuso siete variantes en la alineación titular, con el propósito aparente de refrescar al plantel ante el apretado calendario de competencias.

Por otro lado, el Sportivo Trinidense apostó por un esquema mucho más directo, buscando conectar mediante envíos aéreos con su referente ofensivo, Clementino González, experto en el juego por alto, o bien ganando las segundas jugadas. Apoyado en esa eficacia táctica, el cuadro auriazul lució más incisivo y amenazante, respaldado por un bloque defensivo sólido que neutralizaba el dominio territorial del conjunto local.

Tal era el compromiso con la propuesta de juego de la V azulada que, al intentar salir jugando desde su propio campo, encajó el primer gol de la contienda. La acción se originó en un intento del arquero Ángel Sánchez por abrir la cancha hacia Abel Paredes; sin embargo, el pase elevado fue interceptado por Nicolás Maná, quien amortiguó el balón con el pecho y envió un centro hacia Clementino González, quien sacó a relucir su experiencia definiendo con precisión al ángulo superior derecho.

A partir del gol, el planteamiento del cuadro dirigido por José Arrúa se ajustó a la gestión del resultado a favor. La situación se volvió aún más propicia durante la etapa complementaria tras la expulsión con tarjeta roja directa de Marcelo Camargo, lo que otorgó a la visita una ventaja de hombres sobre el césped para dar tranquilidad y encaminar el triunfo en un escenario exigente como el de Villeta.

Con sagacidad, el director técnico del Sportivo Trinidense repotenció la fase ofensiva mediante los relevos, logrando mayor profundidad por las bandas. Una de sus variantes, Tobías Morínigo, recibió un cambio de orientación libre de marcas por la izquierda, eludió el cruce de Ronald Peralta, alcanzó la línea de fondo y lanzó un pase rasante hacia atrás que Luis Abreu conectó al primer toque desde el punto penal, logrando vencer la floja intervención del guardameta Ángel Sánchez.

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A falta de quince minutos para el cierre, otra modificación del entrenador surtió efecto por la banda derecha: Armando Ruiz Díaz inició una corrida desde tres cuartos de cancha, aceleró superando la marca de Estivel Moreira, llegó al fondo y mandó un centro que el arquero Ángel Sánchez rozó defectuosamente. El rebote quedó servido para Faustino Barone —otra de las variantes del complemento—, quien conectó de cabeza para empujar la pelota al fondo del arco.