Juan Gabriel Benítez pitará el duelo de vecinos entre Cerro Porteño y Nacional

El partido más atractivo de la fecha lo protagonizarán Cerro Porteño y Nacional, reeditando el tradicional encuentro de vecinos de Barrio Obrero. Este choque cerrará la novena ronda el próximo lunes en el estadio La Nueva Olla. Para este trascendental compromiso, la conducción referil estará a cargo de Juan Gabriel Benítez, quien contará con la asistencia desde el VAR de Édgar Galeano.

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Por su parte, el otro grande de nuestro fútbol, Olimpia, será el encargado de abrir la acción el domingo. El “Franjeado” visitará al Sportivo Trinidense, equipo que ejercerá la localía en el estadio Defensores del Chaco. Las acciones de este encuentro contarán con la conducción referil de Derlis López, quien tendrá el respaldo desde la cabina del VAR por parte de José Natanael Méndez.

El partido de mañana

Sportivo San Lorenzo vs. Sportivo 2 de Mayo

Estadio: Gunther Vögel.

Hora: 18:30.

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Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Eduardo Britos y Nancy Fernández.

Cuarto árbitro: Carlos Figueredo.

VAR: Mario Díaz de Vivar.

AVAR: Zulma Quiñónez.

Cartelera del domingo

Sportivo Trinidense vs. Olimpia

Estadio: Defensores del Chaco.

Hora: 10:00.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: Milciades Saldívar y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: José Méndez.

AVAR: Christian Sosa.

Libertad vs. Rubio Ñu

Estadio: La Huerta.

Hora: 16:00.

Árbitro: Carlos Paul Benítez.

Asistentes: Roberto Cañete y Diego Silva.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: José Armoa.

AVAR: Eduardo Cardozo.

Sportivo Luqueño vs. Sportivo Ameliano

Estadio: Luis Salinas.

Hora: 18:30.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Carmelo Candia y Jeremías Cohene.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: Esteban Testta.

Lunes se completa la novena

Guaraní vs. Recoleta FC

Estadio: La Arboleda.

Hora: 16:00.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Fernando López.

AVAR: Luis Onieva.

Cerro Porteño vs. Nacional

Estadio: La Nueva Olla.

Hora: 18:30.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: José Villagra y José Mercado.

Cuarto árbitro: Juan López.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: Héctor Balbuena.