Fútbol
11 de septiembre de 2026 a la - 03:51

2 de Mayo vs. Libertad: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Los jugadores de Libertad celebran un gol en el partido frente a Rubio Ñu por la fecha 9 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Libertad celebran un gol en el partido frente a Rubio Ñu por la fecha 9 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.Silvio Rojas, ABC Color

2 de Mayo y Libertad disputan hoy la fecha 10 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

2 de Mayo y Libertad disputan hoy la fecha 10 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Gallo de Eduardo Ledesma, líder del campeonato, y el Gumarelo de Nelson Haedo Valdez, escolta inmediato, juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

2 de Mayo vs. Libertad, por ABC Cardinal y ABC Paraguay en Youtube.
2 de Mayo vs. Libertad, por ABC Cardinal y ABC Paraguay en Youtube.

2 de Mayo vs. Libertad: ¿A qué hora es hoy el partido?

  • Paraguay: 18:30 horas
  • Argentina: 18:30 horas
  • Brasil: 18:30 horas
  • Uruguay: 18:30 horas
  • Chile: 17:30 horas
  • Ecuador: 16:30 horas
  • Colombia: 16:30 horas
  • Perú: 16:30 horas
  • Venezuela: 17:30 horas
  • Bolivia: 17:30 horas
  • El Salvador: 15:30 horas
  • México: 15:30 horas
  • Estados Unidos - Oeste: 14:30 horas
  • Estados Unidos - Este: 17:30 horas
  • Inglaterra: 22:30 horas
  • España: 23:30 horas
  • Bélgica: 23:30 horas
  • Marruecos: 22:30 horas
  • Sudáfrica: 23:30 horas

2 de Mayo vs. Libertad: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports

  • Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
  • IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
  • Personal Flow: Tigo Sports

2 de Mayo vs. Libertad: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

Tigo Sports Paraguay

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