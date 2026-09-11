2 de Mayo vs. Libertad: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

2 de Mayo y Libertad disputan hoy la fecha 10 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Gallo de Eduardo Ledesma, líder del campeonato, y el Gumarelo de Nelson Haedo Valdez, escolta inmediato, juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.
2 de Mayo vs. Libertad: ¿A qué hora es hoy el partido?
- Paraguay: 18:30 horas
- Argentina: 18:30 horas
- Brasil: 18:30 horas
- Uruguay: 18:30 horas
- Chile: 17:30 horas
- Ecuador: 16:30 horas
- Colombia: 16:30 horas
- Perú: 16:30 horas
- Venezuela: 17:30 horas
- Bolivia: 17:30 horas
- El Salvador: 15:30 horas
- México: 15:30 horas
- Estados Unidos - Oeste: 14:30 horas
- Estados Unidos - Este: 17:30 horas
- Inglaterra: 22:30 horas
- España: 23:30 horas
- Bélgica: 23:30 horas
- Marruecos: 22:30 horas
- Sudáfrica: 23:30 horas
2 de Mayo vs. Libertad: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?
Tigo Sports
- Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
- IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
- Personal Flow: Tigo Sports
2 de Mayo vs. Libertad: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?
Tigo Sports Paraguay
*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.