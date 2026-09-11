Horóscopo de hoy: día viernes 11 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Taraji P. Henson, 56; Harry Connick Jr., 59; Virginia Madsen, 65; Scott Patterson, 68.

FELIZ CUMPLEAÑOS: colabore y ayude, y las recompensas superarán sus expectativas. Descubrirá personas y organizaciones con las que podrá identificarse y proyectos que despertarán su entusiasmo por tomar decisiones interesantes. Recibirá el doble de lo que ofrezca. Sea el centro de atención y lidere el camino; mejorará su reputación y su cuenta bancaria. Sus números son 1, 15, 22, 24, 31, 37, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es solidario, inteligente y único. Es proactivo y constante.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): una idea innovadora cambiará la percepción de los demás sobre usted. No tenga miedo de decir lo que piensa y ofrecer sugerencias. Necesitará disciplina en los asuntos domésticos y en sus hábitos personales. Establecer una rutina estricta puede parecerle aburrido, pero dará sus frutos. Comer bien y hacer ejercicio contribuirá a sus logros. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): trátese bien. Relájese, considere sus opciones y comience su día con un plan y una sonrisa. Ponga su energía donde cuenta, ate los cabos sueltos y gánese el derecho a disfrutar de su fin de semana sin el peso de asuntos pendientes. Escuche atentamente, aclare los hechos y cuestione todo lo que parezca demasiado bueno para ser verdad. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): ¡Que empiece la fiesta! Sea la persona sociable que lidera. Hable apasionadamente sobre sus intenciones y descubra quién podría sumarse a la aventura. Amplíe sus opciones liberando un espacio en casa para embarcarse en un proyecto apasionante. Tiene mucho que ganar si se mantiene firme en su determinación de completar su misión. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): reflexione sobre sus próximos pasos antes de decidir qué hacer en primer lugar. El orden de sus acciones tendrá un impacto en el resultado. Escuche y observe antes de comenzar y obtendrá el apoyo que necesita para seguir adelante. Dedique su energía a preparar el escenario y disfrute el proceso. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): piense antes de actuar. La paciencia y la planificación ayudarán a evitar agravios o lesiones. Un cambio de planes puede ser lo mejor para usted, pero no espere que otros se unan si les impone su objetivo. Ocúpese de sus asuntos, haga lo suyo y evite interferencias. Más trabajo para usted significa menos molestias por parte de los demás. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): viva y aprenda. El éxito depende de lo que sepa. Aprender de las experiencias y errores le enseñará a no dar por sentado nada ni a nadie. Sumérjase en situaciones desafiantes. Aléjese de quienes prosperan en el caos. Invierta en el autoconocimiento y su reputación. La verdad tiene importancia. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): sueñe y deje volar su imaginación. Lo que descubra sobre sus relaciones le ayudará a definir cómo se relaciona con los demás y a quién ofrece su tiempo y ayuda en el futuro. Un cambio positivo en su entorno le enseñará a tratarse con más consideración y a vivir la vida a su manera. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no deje que surja la ira cuando depende de usted hacer realidad sus sueños y elegir aquello que le dé felicidad. Preste atención a su apariencia, sus sentimientos y cómo trata a los demás. Invierta su energía en aprender, explorar y reemplazar lo que no le funciona con algo nuevo y emocionante. Tome las riendas y deje atrás el pasado. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): piense antes de avanzar. Un giro inesperado le hará cuestionar qué le conviene. Un cambio de opinión, de posición o de reputación se presenta prometedor. Si acepta sugerencias tendrá más opciones. Un negocio desde casa superará sus expectativas si aplica disciplina y se esfuerza por lograrlo. Invierta más tiempo y dinero en usted mismo. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): analice con lógica cualquier situación dudosa que enfrente hoy. Sopese los pros y los contras, y piénselo dos veces antes de realizar una inversión o compra que pueda generar deudas. No se haga cargo de los problemas ajenos. Ofrezca sugerencias, no ayuda directa. Priorice sus propias necesidades. No tema a la competencia. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): use su inteligencia al tratar con contratos, inversiones o asuntos legales. Deje de lado sus emociones y su ira para poder hacer lo mejor para todos. Saber con qué puede vivir y ser organizado le facilitará la vida. Despeje su mente, su entorno y su estilo de vida. Adopte el orden y deshágase de lo que ya no importa. Es hora de levantarse, no de dejarse estar. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): consentirse puede encaminar sus pasos si no gasta de más. Es su responsabilidad cuidar de su felicidad. Aborde las situaciones físicas y financieras que le pesan. Mejore su salud y nutrición adoptando un estilo de vida más saludable. Pague sus facturas antes de que se acumulen intereses y cancele las suscripciones que no sean beneficiosas. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.