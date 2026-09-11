2 de Mayo vs. Libertad, imperdible duelo entre el líder y su escolta

El estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero albergará el imperdible choque entre el puntero 2 de Mayo y su escolta, Libertad, en partido correspondiente a la décima fecha del campeonato Clausura, marcado para las 18:30.

Lea más: Libertad se recupera con goleada ante Rubio Ñu

Con una invicta campaña de seis victorias y tres empate, el Gallo defiende su condición de líder en su Corral contra el poderoso Guma, que de triunfar lo desplazará de la primera posición.

El cuerpo técnico “avícola”, comandado por Eduardo Ledesma, se vio potenciado con la llegada del experimentado Diego Gavilán. Un staff que le da vuelo al elenco que viene alcanzando resultados satisfactorios y que en cada ronda pone a prueba si podrá o no aguantar la presión.

Los repolleros llevan seis triunfos, una igualdad y dos caídas. Bajo el comando de Nelson Haedo Valdez despliegan un fútbol dinámico y ofensivo, que hace que el elenco tenga a veces desniveles que ocasionan errores en defensa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Una propuesta de fin de semana ideal entre dos conjuntos juegan bien. Los norteños deberán tomar sus recaudos ante la fuerza del adversario y demostrar efectividad adelante para sumar y continuar en la privilegiada posición.

En el Apertura, el Guma se había impuesto en la capital del Amambay por 2-0, mediante las anotaciones de Federico Carrizo y el estelar Lorenzo Melgarejo, quien se encuentra inactivo por lesión. En la rueda de las revanchas se registró un empate sin goles en La Huerta.