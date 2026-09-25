Fernando Fernández vuelve a aparecer y Guaraní encadena otra victoria

Cuando parecía que el partido terminaba con un empate sin goles, apareció el goleador Fernando Fernández para marcar y darle otro triunfo a Guaraní sobre Sportivo Luqueño.

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En la primera etapa el juego fue muy parejo y ambos equipos tuvieron situaciones para abrir el marcador. La más clara fue para el Auriazul, que tuvo en Lautaro Comas la posibilidad de marcar, pero el delantero fue intervenido por el arquero Miguel Martínez. En el rebote tampoco pudo aprovechar la ocasión y su cabezazo se fue afuera.

El manejo del balón fue mejor en el equipo Aborigen, dirigido por Francisco “Chiqui” Arce, pero no encontraba la contundencia necesaria para marcar la diferencia en el marcador.

Así fueron al descanso, con situaciones frente a los arcos, pero sin precisión para quebrar el cero.

En la segunda mitad, las variantes fueron claves para Guaraní, y mucho más la presencia de Fernando Fernández, quien ingresó y terminaría cambiando el partido a favor del Aborigen.

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Cerca del final, con el 0-0 en el marcador, todo hacía pensar que el partido terminaría en tablas, luego de un espectáculo más que discreto en el estadio Luis Salinas de Itauguá.

Sin embargo, una jugada dejó solo a Imanol Segovia por la derecha, dentro del área. El defensor decidió ceder el balón al delantero de oficio, Fernando Fernández, quien sacó un derechazo para vencer al arquero Nicolás Campisi y establecer el 1-0 a los 86 minutos.

Guaraní suma así su segunda victoria consecutiva, con la misma fórmula: Fernando Fabián “El Queso” Fernández.