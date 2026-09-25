¡Paraguay retiene el oro en Odesur tras vencer a Argentina en penales!

Los primeros 15 minutos fueron de dominio argentino, que con el empuje de su gente —quienes coparon el estadio Marcelo Bielsa— iniciaron poblando el terreno albirrojo, merodeando constantemente el área de Paraguay, que no podía zafar del asedio local ni encontraba la comodidad para hacer entrar en el circuito de juego a Eduardo Delmás, el referente que tiene en la gestación el seleccionado comandado por Antolín Alcaraz.

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Apenas en los primeros compases del encuentro, el seleccionado argentino generó la primera acción nítida de gol, gestada desde una pelota larga desde el fondo, que puso a Franco Domínguez a imponer su potencia ante Thiago Fernández, quien logró ganar la línea de fondo para luego meter el centro atrás para Ian Subiabre, quien controló con la suela del botín izquierdo y sacó el zurdazo que tuvo la providencial tapada de Leonardo Sosa estirando la pierna derecha.

Antes de alcanzar el primer cuarto de hora, Thiago Fernández recibió la amarilla y empezaba a jugar condicionado en un sector que era el predilecto para Argentina; desde esa falta nació el tiro libre que derivó en la segunda chance clara para la albiceleste con la ejecución desde la izquierda de Facundo Carrizo, que encontró el cabezazo libre de Matías Sata, quien terminó elevando el testazo por encima del larguero.

Superado el primer cuarto de hora, Paraguay logró sacudirse el asedio y el abanderado de los avances albirrojos fue Pedro Zarza, quien logró inquietar por primera vez al anfitrión tras tomar un despeje corto de Thiago Pérez. El extremo de Olimpia controló el esférico al borde del área y sacó el derechazo que pasó a centímetros del poste derecho de Máximo Leguizamón, quien terminó acompañando con la mirada.

Antolín Alcaraz ordenó presión alta, el rival ya tomaba sus recaudos y el trámite se tornó más parejo. La Albirroja volvió a inquietar superando la media hora de partido con una recuperación en campo propio de Mauro Coronel, quien con el borde externo puso a correr por la banda izquierda al imparable Pedro Zarza. Este esquivó la barrida de Thiago Pérez, ganó la línea de fondo e intentó meter el centro rasante que fue bloqueado por el portero Máximo Leguizamón, mientras se relamía de ganas José Buhring.

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La complementaria inició nuevamente con la presión en terreno adversario del elenco argentino, pero esta vez el asedio no duró tanto como en la primera mitad, tal es así que el guardameta Leonardo Sosa no tuvo mayores intervenciones. Paraguay nuevamente generó desequilibrio mediante Pedro Zarza, quien volvió a encarar por izquierda la marca de Thiago Pérez, imponiéndose otra vez en el duelo individual para meter el centro atrás a favor del zurdazo de Junior Gamarra, que fue a la posición del guardameta albiceleste.

Con el pasar de los minutos, el encuentro se volvió una lucha física, y la ausencia del VAR en esta competición otorgaba ciertas licencias a los protagonistas, que iban por el oro con los dientes apretados. Argentina insinuó mejor en los minutos finales —una etapa en la que definió los dos partidos previos—, pero un imperial Mauro Coronel en la zaga central, que quedó con la cinta de capitán tras la salida de Eduardo Delmás, abortó todos los intentos del anfitrión para que la definición se extienda a la tanda de penales.

En la definición desde los doce pasos, los dirigidos por Antolín Alcaraz demostraron pura efectividad, anotando las cinco ejecuciones que le tocó, sin la necesidad de ingresar a la muerte súbita. La ejecución elevada por encima del larguero del albiceleste Leandro Olima terminó haciendo la diferencia para que Paraguay logre retener la presea dorada que había conquistado hace cuatro años en los Juegos Odesur 2022.