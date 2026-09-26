Rubio Ñu vs. 2 de Mayo: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Rubio Ñu y 2 de Mayo disputan hoy la fecha 12 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Albiverde de Javier Torrente, que pelea por la permanencia, y el Gallo norteño de Eduardo Ledesma, que puede volver momentáneamente a la punta, juegan a las 16:30, hora de Paraguay, en el estadio La Arboleda de la ciudad de Asunción. Dirige Carlos Paul Benítez con VAR de José Méndez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.
Rubio Ñu vs. 2 de Mayo: ¿A qué hora es hoy el partido?
- Paraguay: 16:30 horas
- Argentina: 16:30 horas
- Brasil: 16:30 horas
- Uruguay: 16:30 horas
- Chile: 15:30 horas
- Ecuador: 14:30 horas
- Colombia: 14:30 horas
- Perú: 14:30 horas
- Venezuela: 15:30 horas
- Bolivia: 15:30 horas
- El Salvador: 13:30 horas
- México: 13:30 horas
- Estados Unidos - Oeste: 12:30 horas
- Estados Unidos - Este: 15:30 horas
- Inglaterra: 20:30 horas
- España: 21:30 horas
- Bélgica: 21:30 horas
- Marruecos: 20:30 horas
- Sudáfrica: 21:30 horas
Rubio Ñu vs. 2 de Mayo: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?
Tigo Sports
- Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
- IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
- Personal Flow: Tigo Sports
Rubio Ñu vs. 2 de Mayo: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?
Tigo Sports Paraguay
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