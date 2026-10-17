Javier Torrente puso su cargo a disposición tras caer ante Recoleta

El partido dejó un sabor amargo en el cuerpo técnico, que sintió que los méritos hechos en el campo no se reflejaron en el marcador final. “Merecíamos por lo menos, habiendo que el rival logró convertir un gol, por lo menos merecíamos el empate.En el primer tiempo fuimos claros merecedores de irnos al vestuario con algún gol, no logramos hacerlo”, expresó Torrente con autocrítica tras el pitazo final.

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La renuncia, sobre la mesa

Ante la urgencia matemática y el delicado momento —el equipo acumula doce unidades tras once fechas disputadas—, el técnico argentino optó por transparentar la situación y liberar a la dirigencia encabezada por “Puchi” Ruiz Díaz de cualquier atadura contractual. “De todas maneras, yo puse a disposición —como lo hago después de una derrota como esta y faltando las fechas que quedan— la renuncia. Evaluará la dirigencia, ‘Puchi’ Ruiz Díaz, si decide refrescar el puesto o no. Yo creo que el equipo juega, da todo lo que tiene y quizá con alguien que tenga un poquito más de suerte que yo, capaz que se le dan los resultados”, analizó.

🎙️⚪️🟢El técnico de Rubio Ñu, Javier Torrente, puso su cargo a disposición después de la derrota ante Recoleta por la fecha 15 del #ClausuraAPF2026. pic.twitter.com/aqBEgzzoxf — Tigo Sports (@TigoSportsPY) October 17, 2026

Torrente profundizó en su postura y aclaró que la decisión busca facilitarle el camino al club en un momento donde cada punto vale oro: “En ese caso, está arriba de la mesa porque considero que es lógico que, si la dirigencia tiene que tomar una decisión, tengan la potestad. Van once partidos, tenemos doce puntos, pero no alcanza; necesitamos más puntos”.

Finalmente, el profesional argentino enfatizó que su salida no representará un obstáculo económico para la institución: “Yo la pongo a disposición y ellos deciden si continúo o no continúo, para que no sea un impedimento que me tienen que sacar y pagarme el contrato. Considero que, si ellos tienen que tomar una decisión, están en potestad de ello; yo me voy con lo que trabajé y listo”.