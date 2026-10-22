Cerro Porteño: Ignacio Aliseda, en modo pádel

Demostrando su destreza en el deporte de raqueta que combina características de tenis y squash, aunque probablemente en el momento menos oportuno, Ignacio Aliseda generó todo tipo de comentarios a través de las redes sociales, obviamente de parte de los fanáticos de Cerro Porteño.

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El Ciclón de Barrio Obrero afronta una crisis deportiva, por lo que sus futbolistas deberían estar enfocados en su trabajo para salir adelante y tratar de salvar el año con la conquista de la Copa Paraguay.

Sin embargo, Nacho Aliseda parece no tomarse tan a pecho el delicado presente de su club, por lo que para “mantenerse en forma” acudió a Guggiari Pádel para darle con todo a la raqueta y festejar cada punto como si fuera un gol.

Ignacio Aliseda 21/10/2026 en Guggiari Pádel

NO ESPERO MENOS QUE SALGA SU PF A DECLARAR QUE ESTO FUE AUTORIZADO POR EL. pic.twitter.com/3Lw4zR3OzJ — Benjaaacu1912 (@ElmS7700) October 22, 2026

En forma casi inmediata, los furiosos hinchas azulgranas empezaron a grabarlo y alzar las imágenes a las redes, desatando todo tipo de reacciones negativas, ya que la actualidad de “la mitad más uno” no invita a este tipo de distracciones, teniendo en cuenta que los deportistas de élite están expuestos a lesiones.

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En un momento de máxima sensibilidad en Cerro Porteño, como mínimo el mediocampista ofensivo se expone a una advertencia, aunque es altamente probable que reciba alguna sanción económica, pues si bien en el deporte rey los contratos son altos, sobre todo en clubes grandes, también las multas resultan por demás “saladas”.

Aliseda, de 26 años, llegó al Ciclón a mediados del año pasado, proveniente del Lugano de Suiza. Registra 55 presentaciones y 13 goles en la institución popular.