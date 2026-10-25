Cerro Porteño derrota a San Lorenzo y llega con una sonrisa al superclásico

En medio de un presente que todavía genera cuestionamientos, Cerro Porteño cumplió con el resultado y derrotó 3-1 a San Lorenzo, en el cierre de la fecha 16 del torneo Clausura. Ante un rival ya descendido, el Ciclón encontró una victoria necesaria para recuperar confianza y llegar con mejores sensaciones al superclásico del próximo domingo frente a Olimpia.

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El encuentro comenzó favorable para los azulgranas. Una acción ofensiva impulsada por Mateo Klimowicz terminó con un despeje defectuoso de Leandro Esteche, quien envió el balón contra su propia portería para establecer el 1-0. Cerro se puso en ventaja temprano, aunque eso no se tradujo en un dominio claro del juego.

Sin imponer una superioridad futbolística contundente, el equipo dirigido por Gustavo Costas consiguió ampliar la diferencia por medio de su goleador, Pablo Vegetti. El argentino volvió a hacerse sentir en el área y anotó el 2-0, un resultado que parecía encaminar una noche tranquila para el conjunto de Barrio Obrero.

San Lorenzo, sin embargo, también tuvo sus oportunidades. Rodrigo Amarilla sacó un potente remate que impactó en el vértice del arco defendido por Ángel Martínez y estuvo cerca de convertirse en el descuento.

En la recta final de la primera etapa, Iván Ramírez llegó a marcar el tercer tanto azulgrana, pero la conquista fue anulada por una posición adelantada de Vegetti, advertida por el VAR. Cerro se fue al descanso con dos goles de ventaja, aunque sin haber logrado imponer un funcionamiento colectivo convincente.

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El panorama cambió apenas comenzado el segundo tiempo. San Lorenzo salió con mayor decisión y, a los dos minutos, José Barrios descontó para poner el 2-1 y devolverle incertidumbre al partido.

A partir de entonces, el encuentro se volvió más abierto, con llegadas de un lado y otro. El Rayadito encontró espacios y tuvo ocasiones para alcanzar la igualdad, pero la falta de precisión en los metros finales le impidió aprovechar sus oportunidades. Cerro, por su parte, tampoco consiguió controlar el desarrollo con la autoridad que exigía la diferencia de jerarquía entre ambos planteles.

Costas recurrió a Ignacio Aliseda, quien había sido cuestionado durante la semana por su presencia en una actividad de pádel. El atacante respondió en la cancha: sobre el cierre, encabezó un contragolpe a toda velocidad, eludió al arquero y definió para establecer el 3-1 definitivo.

El resultado dejó a Cerro con una sonrisa que necesitaba, pero no borra las dudas sobre su juego. Ante un adversario descendido, el azulgrana hizo lo suficiente para ganar, aunque volvió a evidenciar dificultades para sostener el control colectivo y cerrar el partido sin sobresaltos.

Ahora, el escenario será muy diferente. El domingo lo espera Olimpia, su acérrimo rival y líder del Clausura, en un superclásico que trasciende la tabla de posiciones. Cerro llegará con el alivio de la victoria, pero deberá elevar su rendimiento si pretende que el cambio de semblante también se refleje en el fútbol.