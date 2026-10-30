NOTICIA EN DESARROLLO
30 de octubre de 2026 - 21:31
Rubio Ñu golpea a Trinidense y sacude la pelea por la cima
Rubio Ñu asestó un tremendo golpe a Sportivo Trinidense al imponerse por 4-2 en el clásico de Santísima Trinidad, en el inicio de la 17ª fecha del torneo Clausura. El Albiverde derrumbó las aspiraciones de Triqui de seguir prendido en la lucha por la cima.
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