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Fútbol
30 de octubre de 2026 - 21:31

Rubio Ñu golpea a Trinidense y sacude la pelea por la cima

Rodrigo Ruiz Díaz celebra su gol junto a Cristian Núñez y Pedro Álvarez.
Rodrigo Ruiz Díaz celebra su gol junto a Cristian Núñez y Pedro Álvarez.

Rubio Ñu asestó un tremendo golpe a Sportivo Trinidense al imponerse por 4-2 en el clásico de Santísima Trinidad, en el inicio de la 17ª fecha del torneo Clausura. El Albiverde derrumbó las aspiraciones de Triqui de seguir prendido en la lucha por la cima.

Por David Rolón
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