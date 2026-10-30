Rubio Ñu golpea a Trinidense y sacude la pelea por la cima

Rubio Ñu golpea a Trinidense y sacude la pelea por la cima

Rubio Ñu asestó un tremendo golpe a Sportivo Trinidense al imponerse por 4-2 en el clásico de Santísima Trinidad, en el inicio de la 17ª fecha del torneo Clausura. El Albiverde derrumbó las aspiraciones de Triqui de seguir prendido en la lucha por la cima.