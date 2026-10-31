Video: Enciso anota un golazo salvador en la Premier League

Al minuto 73, “La Joya” mundialista Julio César Enciso despidió un zurdazo desde la zona frontal del arco para establecer el 2-2 del Ipswich Town contra Hull City 2-2, por la Premier League.

¡PERO POR FAVOR, JULIO! ¡ENCISO SE SACÓ DE ENCIMA A DOS JUGADORES DEL HULL CITY Y MARCÓ UN GOLAZO INFERNAL CON ESTE ZURDAZO PARA EL EMPATE PARCIAL DEL IPSWICH!



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El talentoso volante ofensivo caaguaceño llegó a su segundo tanto en nueve presentaciones con el Ipswich, en el que cumple su segundo ciclo. En el primero, en la temporada 2024/25, había disputado 13 juegos y marcado dos tantos.

La figura del encuentro

Con el título “Enciso marca un golazo en el empate del Ipswich”, la agencia española EFE elaboró el siguiente artículo:

El paraguayo Julio Enciso marcó un golazo desde fuera del área en el empate a dos de su equipo, el Ipswich Town, contra el Hull City en la novena ronda de la Premier League inglesa de fútbol.

El Ipswich, que acumula tres partidos sin ganar, sacó un empate en el duelo de recién ascendidos gracias al tanto del paraguayo.

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Los ‘Tractores’ se adelantaron a los 22 minutos gracias a un tanto del portugués Florentino, su primero con la camiseta del Ipswich, pero el Hull le dio la vuelta al marcador en la segunda mitad mediante los goles de Tim Irowegbunam y de Oli McBurnie.

Sin embargo, en el minuto 73, Enciso cogió la sartén por el mango, se abrió un hueco en la frontal y con un remate con la zurda encontró la escuadra en la portería del Hull.

Es la segunda jornada consecutiva en la que el paraguayo marca y regala un punto al Ipswich que le aúpa hasta la duodécima posición, con once puntos, los mismos que el Hull, que sin embargo es octavo al tener mejor diferencia de goles.