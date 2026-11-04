Cerro Porteño se recupera y Libertad continúa sedado

Cerro Porteño conquistó este miércoles una victoria justificada por 1-0 sobre Libertad en La Huerta, por la 18ª ronda del Clausura 2026. Los azulgranas demostraron un rendimiento superior y pudieron haber alcanzado una ventaja más amplia, contra un adversario que parece haber cambiado “mboka por garrote”.

Fue un partido atractivo, con los protagonistas actuando con dinámica y soltura, en una especie de amistoso animado, como si el resultado pasase a un plano secundario.

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El que entró decidido a cambiar su imagen fue Cerro Porteño, ordenado y ofensivo. Libertad atraviesa por una transición que por lo visto llevará su tiempo, aunque claramente el materia de entrenadores, su temporada fue de mayor a menor. Ningún técnico, por mejor que sea, garantiza el éxito, pero un plantel calificado con el “Guma” necesita un orientador que haya tenido vivencias en cancha, como jugador.

Por las primeras cargas, bien profundas, se presagiaba un duelo de ida y vuelta, pero nada que ver. Los azulgranas tuvieron en control territorial y consecuentemente, las mejores oportunidades para anotar.

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Grandes intervenciones de los arqueros, una por lado, para evitar anotaciones con golpe de cabeza. En la primera, el liberteño Rodrigo Morínigo le quitó un cabezazo al joven Bobadilla y minutos después, Roffo tuvo una salvada magnífica ante un testazo de Melgarejo, el buque insignia repollero.

El participativo “Bigote” Domínguez le quitó pintura al vértice izquierdo albinegro y luego generó la acción de gol con la proyección por derecha, el envío al área para la disputa entre Chena y Rojas. El balón le quedó a Sergio Araújo para la definición.

Al moverse el tablero, se esperaba la sacudida de Libertad, que no dio. Era difícil determinar a qué jugaba, siendo local, ante su gente que lógicamente espera contar con un elenco que esté a la altura del más ganador del siglo XXI. Las ideas para dar solución a los problemas deberían partir del banco.

El “Pirata” Vegetti estuvo cerca del segundo cerrista, pero su frentazo desde una posición incómoda, salió desviado. La primera mitad se cerró con el 55 por ciento de posesión de los visitantes, que demostraron una clara superioridad.

Con los cambios tras el descanso, Libertad tomó otra postura, como correspondía. Se instaló en campo contrario y obligó al rival a replegarse, cerrando espacios.

Al dueño de casa le costó vulnerar la defensa rival. Sin embargos los azulgranas llegaban con cierta facilidad. Vegetti arañó el tanto pero su envío de cabeza tras el pase de Riveros fue desviado.

Los minutos pasaban y el elenco de Gustavo Costas cerró una noche relativamente tranquila. Lo del Guma es preocupante, porque en vez de mejorar, que era el objetivo con la salida de Nelson Haedo Valdez y la llegada de Ariel Galeno, empeora. Este nivel futbolístico parece ser inversamente proporcional a la rica historia del club del barrio Las Mercedes.

Libertad y Cerro Porteño son potenciales finalistas de la Copa Paraguay. Deberán levantar sus acciones, sobre todo los albinegros, para superar a Recoleta FC y Sol de América, respectivamente, para llegar a la definición.