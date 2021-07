El “Aviador”, solo en lo alto de la “B”

El “Aviador” aprovechó la derrota de Benjamín Aceval ante Valois Rivarola, el viernes y el empate de General Caballero de Zeballos Cue contra Humaitá, el sábado.

Estadio: Alfonso Colmán. Árbitro: Óscar Barrios. Asistentes: Juan Bogado y Daniel Barrios. Cuarto árbitro: Carlos Figueredo.

Silvio Pettirossi: Álvaro Fretes; Derlis Castillo, Fernando Sosa, Rodrigo Torres y Jorge Cáceres; Axel Benítez, Wilson Encina, Jorge Saldívar y Leonardo Medina (89′ Ricardo Ortiz); Alexis Palacios (67′ Matías Ramírez) y Júnior Maldonado (78′ Rubén Narváez). D.T.: Fidel Amado Pérez. Juventud: Tulio Schwarz; Andrés Cabrera, Wilfrido Rolón, Kim Minseong (73′ Óscar Arrua) y Carlos Pérez; Rubén Ibarra, Nelson Riquelme (82′ Iván Benítez), David Salomón y Pedro González; Francisco Duarte (81′ Erick Vázquez) y Mario Ruiz. D.T.: Gregorio Lovera.

Goles: 31′ Leonardo Medina y 57′ Jorge Saldívar (SP); 5′ David Salomón (J). Amonestados: 3′ Castillo, 9′ Fretes, 70′ Benítez y 82′ Cáceres (SP); 60′ Minseong y 82′' González (J).

Próxima fecha (14ª)

Sport Colonial vs. General Caballero ZC; Oriental vs. Deportivo Pinozá; General Caballero CG vs. Capitán Figari; Valois Rivarola vs. 1° de Marzo; Silvio Pettirossi vs. Benjamín Aceval; Sport Colombia vs. Atlético Juventud. Libre: Humaitá.

Clasificación

Silvio Pettirossi 26 puntos, General Caballero ZC 24, Benjamín Aceval 23, 1° de Marzo 22, Juventud 18, Oriental 18, Valois Rivarola 16, Sport Colonial 16, Sport Colombia 15, Humaitá 13, Pinozá 11, General Caballero CG 9 y Capitán Figari 2.