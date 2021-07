En Campo Grande arranca hoy la etapa de revanchas de la Intermedia

Arranca esta noche la segunda parte del campeonato de segunda categoría de la APF. En el estadio Ricardo Grégor a las 18:00, Independiente CG-Deportivo Capiatá. Árbitro: Gedidías Zacarías. Asistentes: Esteban Testta y Carlos Sánchez. Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.

<b>Mañana, dos juegos</b>

Guaraní de Trinidad vs. 2 de Mayo (a las 14:45) y San Lorenzo vs. Fernando de la Mora (a las 17:00).

<b>Sábado, cuatro duelos</b>

General Díaz vs. Resistencia, General Caballero JLM vs. Ameliano, Deportivo Santaní vs. Trinidense y Sportivo Iteño vs. Tacuary (todos a las 10:00).

<b>Domingo, dos cotejos</b>

Rubio Ñu vs. Atyrá y Fulgencio Yegros vs. 3 de Febrero (a las 10:00).

<b>Clasificación</b>

General Caballero JLM 37 puntos, Ameliano 30, San Lorenzo 28, Atyrá 28, Independiente CG 28, Resistencia 27, Rubio Ñu 26, Trinidense 23, Tacuary 23, Guaraní de Trinidad 21, Fernando de la Mora 21, Iteño 21, 3 de Febrero 20, 2 de Mayo 17, Santaní 17, Capiatá 16, General Díaz 13 y Fulgencio Yegros 10.

<b>Cambio en el “Águila”</b>

General Díaz cortó el ciclo de Víctor “Cachi” Ferreira y desde ayer el nuevo entrenador es Carlos Rubén Borja, exjugador del equipo “militar”.

Borja tendrá como colaboradores a Richard Cáceres, Celso Guerrero y Miguel Mendoza (PF).