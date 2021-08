Colegiales también ganó

La 22ª fecha del torneo de la Primera B arrancó este viernes. Tras la victoria del líder Martín Ledesma sobre Sportivo Limpeño, durante la tarde, Colegiales también sumó de a tres para seguir bien de cerca al puntero.

-Colegiales 2-1 Tembetary

Estadio: Luciano Zacarías. Árbitro: Marcos Galeano. Asistentes: Jesús Alcaraz y Juan Figueredo. Cuarto árbitro: José Cuenca.

Colegiales: Nelson Ojeda; Marcial Núñez, Federico Estigarribia, Julio César Castillo y Hugo Romero (64′ Roger Medina); Humberto Fleitas, Osmar Fernández (89′ Daniel Valdovinos), Ulises Coronel y Blas Paredes; Esteban Thompson y Gustavo Cañizales (90′ + 5 Gustavo Cañizales). DT: Hernán Castillo

Tembetary: Francisco Peralta; Joel Roa (90′ + 1 Osvaldo Hobecker), Sebastian Olmedo, Ramón Mancuello y Derlis Ortiz (55′ Enzo Villamayor); Justo Roa, Ever Cáceres, Manuel Maciel y Alfredo Mazacotte (80′ Aldo González); Santiago Santacruz y Richard Ríos. DT: Marcelo Philip.

Goles: 49′ Osmar Fernández y 68′ Sebastián Olmedo c/s/v (AC); 64′ Ever Cáceres, de penal (AT). Amonestados: 59′ Julio Castillo, 70′ Roger Medina (AC); 43′ Derlis Ortiz (AT).

Fecha 22

Resultados

-Martin Ledesma 3-0 Sportivo Limpeño

-Colegiales 2-1 Tembetary

Sábado 14 de agosto

-Cristóbal Colón Ñemby vs. 29 de Setiembre, en el Pablo Patricio Bogarin, a las 14:45.

Árbitro: Rodrigo Serafini.

Asistentes: Francisco Ramos y Jorge Sanabria.

-24 de Setiembre vs. Deportivo Recoleta, en el Próculo Cortázar, a las 14:45.

Árbitro: Ángel Britez.

Asistentes: Jorge Espinoza y Pedro Espinola.

-Cristóbal Colón JAS vs. 3 de Noviembre, en el Herminio Ricardo, a las 15:00.

Árbitro: Arthur Afara.

Asistentes: Rubén Dávalos y Fernando Britos.

Domingo 15 de agosto

-Pilcomayo vs. Atlántida, en el Agustín Báez, a las 09:30.

Árbitro: Alvaro Giménez.

Asistentes: Silvio Coronel y Lorenzo Giménez.

-Presidente Hayes vs. Olimpia de Itá, en el Fortín de Tacumbú, a las 10:00.

Árbitro: Arcenio Mereles.

Asistentes: Juan García y Jorge Molas.

Cuarto árbitro: Édgar Barrios.

-3 de Febrero RB vs. 12 de Octubre SD, en el Fortín de Tacumbú, a las 14:45.

Árbitro: Víctor Ruiz Díaz.

Asistentes: César Caballero y Pedro Echeverría.

Clasificación: Martín Ledesma 43, Colegiales 42, Tembetary 37, Cristóbal Colón JAS 37, Presidente Hayes 36, Olimpia de Itá 32, 29 de Setiembre 29, Cristóbal Colón Ñ 28, 12 de Octubre SD 26, Sportivo Limpeño 26, 24 de Setiembre 22, Deportivo Recoleta 21, Atlántida 21, 3 de Noviembre 21, 3 de Febrero RB 19 y Pilcomayo 18.