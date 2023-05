Primera B: El “Águila” se impone en Luque

El tanto del elenco militar llegó en el cierre de la primera fracción, en una jugada originada desde un tiro de esquina del equipo del barrio San Pablo, que derivó en el contraataque que comandó Luis Torres, este recibió en el círculo central y detectó la carrera de José Cabañas, quien lanzado en velocidad, recibió la asistencia con ventaja para su carrera, dejó atrás la marca de Lucas Acosta para luego eludir la salida del portero Alan Vento y enviar el balón al fondo de la portería.

Con la victoria, el “Águila” se posiciona como uno de los más inmediatos perseguidores del líder, Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar, que juega esta tarde frente a Atlántida, equipo que oficiará de local en campo de Capitán Figari.

Estadio: Adrián Jara (Luque). Árbitro: Luis Urunaga. Asistentes: Marcos Aquino y Félix Cantero. Cuarto árbitro: Alcides Gray.

General Díaz: Esteban Torres; Alcides Scarpellini, Richard Lazarev, Jesús Godoy y Renato Aranda; Luis Torres, Víctor Meza, Matías Escudero (80′ Nicasio Oviedo) y Juan Díaz (72′ José Rotela); José Cabañas (80′ Gustavo Gomes) y Ramiro Bernal (68′ Blas Cattaneo). D.T.: José Martínez. 3 de Noviembre: Alan Vento; Ramón Mancuello, Sixto Ramírez, Rodolfo López y Hugo Aquino; Bruno Mendieta, Lucas Acosta (53′ Cristhian Fonseca), Esteban Ramírez (84′ Brian García) y Tomás Rojas (53′ José Ayala); Aldo Torres y Manuel Maciel (53′ Hugo Herrera). D.T.: Héctor Núñez.

Gol: 45′ José Cabañas (GD). Amonestados: 69′ Meza (GD); 24′ Torres (3N).

El líder juega en Lambaré

Con dos partidos prosigue esta tarde la disputa de la octava fecha del torneo de la tercera categoría, entre los que sobresale, el encuentro del líder, Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar que se medirá con Atlántida, en Lambaré.

* Ñemby (15:00). En el estadio Pablo Patricio Bogarín, Cristóbal Colón Ñemby vs. Humaitá. Árbitro: Denis Ortega. Asistentes: Silvio Coronel y Fernando Escurra.

* Lambaré (15:00). En el estadio Juan B. Ruiz Díaz, Atlántida SC vs. Cristóbal Colón JAS. Árbitro: Arcenio Mereles. Asistentes: Rodrigo Mendieta y José Medina.

* Mañana (10:00). En el estadio Salustiano Zaracho, 29 de Setiembre vs. Presidente Hayes; 15:00: En el estadio Bernabé Pedrozo, Silvio Pettirossi vs. Sportivo Limpeño; en el estadio Presbítero Manuel Gamarra, Olimpia de Itá vs. Benjamín Aceval; en el estadio Salvador Morga, Sportivo Iteño vs. River Plate; En el estadio 3 de Febrero, 3 de Febrero RB vs. Atlético Tembetary. Libre: Deportivo Capiatá.