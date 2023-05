Primera B: Sin gol en barrio Republicano

En el encuentro de regularización, que tuvo lugar en el barrio Republicano, el “Aviador” con inferioridad numérica, contó con un penal para quedarse con el triunfo, pero el portero albirrojo, Jorge González mantuvo el marcador en blanco, tapando la ejecución de David Quintana.

Lea más: Primera B: El “Kelito”, único escolta del líder

Estadio: Bernabé Pedrozo (barrio Republicano). Árbitro: Jhonatan González. Asistentes: Jeremías Cohene y Jorge Sanabria.

Silvio Pettirossi: Leonardo Caballero; Luis Benítez, Alejandrino Gamboa, Blas Maciel, Óscar Tillería; Rubén Narváez (71′ Gustavo Maldonado), Alexander González, Jonathan Amarilla (55′ David Quintana), Fabio Mendieta (71′ Alex Marín); Fulgencio Oviedo (55′ Armando Samaniego), Luis Amarilla. D.T.: Félix Torres. Sportivo Limpeño: Jorge González; Alberto Giménez, Ángel Guillén (58′ Julio Rodríguez), Juan Vidal, Diego Fernández; Diego Giménez (77′ Fabrizio López), Matías Palma (63′ Juan Jara), Carlos Aveiro, Joel Lesme; Javier Paredes (46′ Juan Méndez), Ignacio Cáceres (46′ José Riquelme). D.T.: Édgar Aguilera.

Gol: No hubo. Amonestados: 54′ Benítez (SP); 66′ Aveiro (SL). Expulsado: 70′ Blas Maciel, por doble amarilla (SP). Incidencia: 86′ Jorge González le tapó un penal a David Quintana.

* Clasificación: Cristóbal Colón JAS 18 puntos, River Plate 16, Tembetary 15, General Díaz 15, Limpeño 12, Atlántida 10, Olimpia de Itá 10, 3 de Noviembre 9, Capiatá 9, Presidente Hayes 9, Benjamín Aceval 8, Cristóbal Colón de Ñemby 8, Humaitá 8, 29 de Setiembre 7, Silvio Pettirossi 6, Iteño 5 y 3 de Febrero RB 4.

La novena ronda

Viernes, a las 10:00: en el estadio Isidro Rousillón, Benjamín Aceval vs. Silvio Pettirossi.

Sábado, a las 10:00: En el estadio Optaciano Gómez, Sportivo Limpeño vs. 29 de Setiembre; 15:00: en el estadio Rubén Ramírez, 3 de Nobiembre vs. 3 de Febrero RB; en el Complejo Tembetary, Atlético Tembetary vs. Atlántida;en el estadio Jardines del Kelito, River Plate vs. Deportivo Capiatá.

Domingo, a las 10:00: En el estadio Fortín de Tacumbú, Presidente Hayes vs. General Díaz; 15:00: en el estadio Herminio Ricardo, Cristóbal Colón JAS vs. Cristóbal Colón de Ñemby; en el estadio Eleuterio Sánchez, Humaitá vs. Sportivo Iteño.