Primera B: Se juega la ronda de adelanto

El torneo de la tercera categoría de nuestro fútbol ofrece un cupo a la División Intermedia, para el elenco que logre quedarse con el título de campeón. El segundo deberá pugnar por el ascenso ante el ganador del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior. Los que concluyan en los últimos dos lugares de la tabla de promedios, pasarán a formar parte de la última categoría.

* Ñemby (15:00). En el estadio Bosque de Pa’i Ñu, Cristóbal Colón de Ñemby vs. Presidente Hayes. Árbitro: Luis Trinidad. Asistentes: Rodrigo Mendieta y Jorge Espinoza.

* Lambaré (15:00). En el estadio Juan B. Ruiz Díaz, Atlántida vs. Sportivo Limpeño. Árbitro: Édgar Galeano. Asistentes: Juan Bogado y Pablo Ojeda.

* La Chacarita (15:00). En el estadio 3 de Febrero, 3 de Febrero RB vs Benjamín Aceval. Árbitro: Juan Franco. Asistentes: Silvio Coronel y Jorge Sanabria. Cuarto árbitro: Alberto Candia.

* Vista Alegre (15:00). En el estadio Emiliano Ghezzi, General Díaz vs Olimpia de Itá. Árbitro: Arsenio Mereles. Asistentes: Marcos Aquino y Rubén Dávalos. Cuarto árbitro: Gustavo Cáceres.

* Miércoles 21 de junio (15:00). En el estadio Jardines del Kelito, River Plate vs. Cristóbal Colón JAS.

* Miércoles 28 de junio (15:00). Estadio Salvador Morga, Sportivo Iteño vs. 3 de Noviembre; en el estadio Salustiano Zaracho, 29 de Setiembre vs. Silvio Pettirossi; en elestadio Erico Galeano, Deportivo Capiatá vs. Atlético Tembetary. Libre: Humaitá.